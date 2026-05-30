V ostravské zoo se narodilo 12 kolouchů, osm z nich patří k vyhubeným druhům
Pět mláďat je u jelena milu, v přírodě vyhubeného. Osmnáctičlenné stádo tohoto druhu původem z východní Číny v zahradě obývá výběh nedaleko vstupu do zoo. Mezi letošními mláďaty jsou dva samci a dvě samice, u posledního mláděte chovatelé pohlaví zatím neznají. Druhým v přírodě vyhubeným jelenem je sika vietnamský. Stádo se rozšířilo o tři mláďata, dvojčata samců a samici.
"Vzácným mládětem je i samice ohroženého sambara skvrnitého, který se v přírodě vyskytuje pouze na dvou filipínských ostrovech Panay a Negros v počtu pouhých 700 jedinců. Poslední kolouši se narodili ve stádě axisů indických, kde přibyli tři samci. O všechna mláďata příkladně pečují jejich matky," doplnila Nováková.
Uvedla, že nalezených mláďat by se lidé neměli dotýkat ani v přírodě, a to i při nepříznivém počasí. "U většiny jelenovitých zůstává mládě přikrčeno v trávě, jeho matka se zdržuje opodál a pravidelně je přichází zkontrolovat a nakrmit. To platí i pro zástupce jelenovitých v naší přírodě. V jarním období mohou lidé při procházce, kosení trávy a podobně na schoulená mláďata srnců narazit. V domnění, že jsou opuštěná, je seberou a předají do některé ze záchranných stanic. Ovšem ve většině případů se o opuštěná mláďata nejedná," uvedla mluvčí.
Doplnila, že obdobné je to i u malých zajíců, ježků a dalších savčích mláďat. "Divoká zvířata se člověku vyhýbají, a proto i lidský pach na mláděti způsobí, že jej samice zpravidla opustí. Navíc odchov mláďat volně žijících zvířat člověkem je velmi obtížný a ne vždy úspěšný. Může také dojít ke změnám v přirozeném chování zvířete, takže jej už většinou není možné vrátit zpátky do přírody," vysvětlila Nováková. Podle ní je vhodné, aby lidé respektovali zákony přírody a zvířata pozorovali maximálně zpovzdálí.
