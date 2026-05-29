V Zooparku Zájezd se vylíhlo mládě orla savanového, zřejmě jde o první v Evropě

29.5.2026 19:53 | ZÁJEZD (ČTK)
Zdroj | Zoopark Zájezd
V Zooparku Zájezd na Kladensku se vylíhlo mládě orla savanového. Podle dostupných informací může jít o první úspěšný odchov v Evropě, uvedl mluvčí zooparku Daniel Koleška. Tento druh orla podle něj chovají pouze tři evropské zoologické zahrady. Zoopark Zájezd nyní připravuje plány na vybudování nové voliéry, která by pro chov orlů savanových vytvořila ještě lepší podmínky.
 
"Zdařilý odchov orla savanového je pro nás mimořádně cenný, protože jde o velmi vzácně chovaný druh a předcházely mu čtyři neoplozené snůšky," řekl kurátor chovu Jiří Marek mladší. Dodal, že úspěch je pro zoopark velkým povzbuzením do další práce. "Zároveň je to i důkaz, že dlouhodobá trpělivost, kvalitní péče i další investice do chovatelského zázemí mají velký smysl," doplnil Marek.

Orel savanový je africký dravec z čeledi jestřábovitých. Žije v tropické subsaharské Africe. Loví především ptáky a menší až středně velké obratlovce.

Letošní hnízdění podle Kolešky provázelo i změněné chování rodičů. Při péči o vejce a nyní o mládě jsou agresivnější, než je u nich obvyklé. Druh je také specifický tím, že ve své domovině zpravidla hnízdí v období, které v evropských podmínkách připadá na zimu, chov proto vyžaduje pečlivé přizpůsobení podmínek včetně krmení. Po zimě proto dostávají orli vydatnější potravu, například křepelky a potkany, zatímco běžně tvoří jejich jídelníček jednodenní kuřata nebo myši.

V Zooparku Zájezd v současnosti pokračuje několik stavebních projektů. Je mezi nimi stavba nové expozice pro rysy ostrovidy, příprava nového výběhu pro kapybary a v letošních plánech je též dokončení průchozí voliéry pro australské ptáky. "Úspěšný odchov malého orla je ale natolik velkou událostí, že bychom pro ně rádi co možná nejdříve postavili novou voliéru," doplnil Koleška.

