V Zooparku Zájezd se vylíhlo mládě orla savanového, zřejmě jde o první v Evropě
Orel savanový je africký dravec z čeledi jestřábovitých. Žije v tropické subsaharské Africe. Loví především ptáky a menší až středně velké obratlovce.
Letošní hnízdění podle Kolešky provázelo i změněné chování rodičů. Při péči o vejce a nyní o mládě jsou agresivnější, než je u nich obvyklé. Druh je také specifický tím, že ve své domovině zpravidla hnízdí v období, které v evropských podmínkách připadá na zimu, chov proto vyžaduje pečlivé přizpůsobení podmínek včetně krmení. Po zimě proto dostávají orli vydatnější potravu, například křepelky a potkany, zatímco běžně tvoří jejich jídelníček jednodenní kuřata nebo myši.
V Zooparku Zájezd v současnosti pokračuje několik stavebních projektů. Je mezi nimi stavba nové expozice pro rysy ostrovidy, příprava nového výběhu pro kapybary a v letošních plánech je též dokončení průchozí voliéry pro australské ptáky. "Úspěšný odchov malého orla je ale natolik velkou událostí, že bychom pro ně rádi co možná nejdříve postavili novou voliéru," doplnil Koleška.
