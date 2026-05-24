Pražské zoo se narodilo mládě zubra evropského i hříbata koně Převalského
Samička zubra evropského se narodila v polovině května a jde o první mládě tohoto druhu ve výběhu v Dolních Počernicích. Matkou je samice Grebelle, která se podle chovatelů o mládě pečlivě stará. "Chrání ho tak svědomitě, že jej zatím drží opodál od zbytku stáda, a dokonce ho brání i proti zrovna prolétajícímu ptactvu. Ostatní samice se v prvních dnech sice snažily s mládětem seznámit, matka ho však bude patrně začleňovat pomalu a postupně," popsala kurátorka kopytníků Zoo Praha Barbora Dobiášová.
Nově narozená zubřice je pro Grebelle jejím prvním potomkem. Podle Dobiášové jde o signál, že se zubrům v novém areálu daří a podmínky v Dolních Počernicích jim vyhovují. "Doufáme, že další telata budou v příštích letech následovat," sdělila kurátorka.
Stádo zubrů v Dolních Počernicích nyní tvoří býk Oskar a samice Omega, Onelina a zmíněná Grebelle, celkem s novým přírůstkem tak čítá pět zvířat. Zubři evropské patří mezi největší suchozemské savce Evropy a v minulosti byli ve volné přírodě téměř vyhubeni. Jejich návrat do pražských lokalit je součástí dlouhodobého chovatelského programu zaměřeného na jejich návrat do přírody. Letos už určití jedinci například posílili volnou přírodu v Ázerbájdžánu.
Další přírůstky se letos objevily také u koní Převalského ve výběhu na Dívčích hradech, kde se na začátku května narodil hřebeček klisně Veredě, a v trojské expozici Gobi, kde přibyla dvě další hříbata, klisna a hřebec. Návštěvníci mohou mláďata pozorovat především v dopoledních hodinách.
