Pražské zoo se narodilo mládě zubra evropského i hříbata koně Převalského

24.5.2026 20:12 | PRAHA (ČTK)
K loňským čtyřem hříbatům, třem hřebcům a jedné klisně, přibyl letos na Dívčích hradech ještě hřebeček.
Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha
Ve výběhu pražské zoo v Dolních Počernicích se narodila samička zubra evropského. Jde o první narozené mládě tohoto zvířete od loňského přesunu stáda z trojské zahrady do tamního areálu. Další přírůstky zaznamenala zoo také u koní Převalského na Dívčích hradech a v trojské expozici Gobi.
 
Pražští zubři obývají výběh v Dolních Počernicích od loňského října, kdy je tam zoo umístila kvůli obnově místní lesostepi přirozenou pastvou.

Samička zubra evropského se narodila v polovině května a jde o první mládě tohoto druhu ve výběhu v Dolních Počernicích. Matkou je samice Grebelle, která se podle chovatelů o mládě pečlivě stará. "Chrání ho tak svědomitě, že jej zatím drží opodál od zbytku stáda, a dokonce ho brání i proti zrovna prolétajícímu ptactvu. Ostatní samice se v prvních dnech sice snažily s mládětem seznámit, matka ho však bude patrně začleňovat pomalu a postupně," popsala kurátorka kopytníků Zoo Praha Barbora Dobiášová.

Nejen první mládě v areálu, ale i první potomek samice Grebelle. Tyto velikány evropské přírody, včetně nejmenšího přírůstku, lze v Dolních Počernicích sledovat hned ze dvou vyhlídek. Foto
Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha

Nově narozená zubřice je pro Grebelle jejím prvním potomkem. Podle Dobiášové jde o signál, že se zubrům v novém areálu daří a podmínky v Dolních Počernicích jim vyhovují. "Doufáme, že další telata budou v příštích letech následovat," sdělila kurátorka.

Stádo zubrů v Dolních Počernicích nyní tvoří býk Oskar a samice Omega, Onelina a zmíněná Grebelle, celkem s novým přírůstkem tak čítá pět zvířat. Zubři evropské patří mezi největší suchozemské savce Evropy a v minulosti byli ve volné přírodě téměř vyhubeni. Jejich návrat do pražských lokalit je součástí dlouhodobého chovatelského programu zaměřeného na jejich návrat do přírody. Letos už určití jedinci například posílili volnou přírodu v Ázerbájdžánu.

Další přírůstky se letos objevily také u koní Převalského ve výběhu na Dívčích hradech, kde se na začátku května narodil hřebeček klisně Veredě, a v trojské expozici Gobi, kde přibyla dvě další hříbata, klisna a hřebec. Návštěvníci mohou mláďata pozorovat především v dopoledních hodinách.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
