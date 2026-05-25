Ostravská zoo podpoří ze vstupného 18 ochranářských projektů
V roce 2018 zastupitelé města rozhodli o navýšení příspěvku na dvě koruny z každého vstupu, o tři roky později částka vzrostla na tři koruny a v roce 2024 na pětikorunu. "Od zapojení do programu se tak díky vysoké návštěvnosti, a hlavně díky postupnému navyšování příspěvku podařilo podpořit více než 20 projektů celkovou částkou přes 13 milionů korun. Každý návštěvník tak společně se zoo přispívá na záchranu ohrožených druhů na různých místech po celé zeměkouli," řekla Nováková.
Jeden ze dvou nově dotovaných projektů podpoří českou přírodu, druhý ochranu šimpanzů v Africe. "Nově byl k projektům podporujícím českou přírodu zařazen projekt Zachraň karase, který se zabývá záchranou fylogeneticky původních populací karase obecného v České republice. Karas ve své domovině dramaticky mizí v důsledku narovnávání řek a vyrovnávání výkyvů jejich průtoků, a také vinou stále intenzivnějšího hospodaření na návesních rybnících či přítomnosti invazních druhů ryb," řekla mluvčí.
Novým mezinárodním projektem je podpora ugandské záchranné stanice Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary, která je domovem osiřelých šimpanzů zachráněných z celé východní Afriky. Stohektarová stanice je domovem 53 šimpanzů. Kromě péče o zvířata se zaměřuje na výzkum a vzdělávání o životě šimpanzů.
Ostravská zoo ze vstupného dotuje i ochranářské projekty v Indonésii, ve Vietnamu, na Madagaskaru či v Mexiku. V programu jsou primárně podporovány projekty na záchranu, popřípadě repatriaci zvířat, která zahrada sama chová.
