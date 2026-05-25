Ostravská zoo podpoří ze vstupného 18 ochranářských projektů

25.5.2026 00:19 | OSTRAVA (ČTK)
Foto | J. Pluháčková / Zoo Ostrava
Ostravská zoologická zahrada podpoří 18 ochranářských projektů ve světě, o dva více než loni. Rozdělí mezi ně přes tři miliony korun, což je dosud nejvyšší částka. Jde o peníze získané z prodeje vstupenek do zoo, sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
 
Zoo Ostrava podporuje ochranářské projekty z části vstupného od každého návštěvníka od roku 2016. Tehdy podpořila první ochranářské aktivity jednou korunou ze vstupu. "Pro zoo to byl významný milník pro další rozvoj její práce na poli ochrany přírody. Díky tomuto systému podpory může zoo pomáhat ochranářským projektům, které jsou realizovány přímo v místě výskytu ohrožených druhů zvířat i rostlin," řekla Nováková.

V roce 2018 zastupitelé města rozhodli o navýšení příspěvku na dvě koruny z každého vstupu, o tři roky později částka vzrostla na tři koruny a v roce 2024 na pětikorunu. "Od zapojení do programu se tak díky vysoké návštěvnosti, a hlavně díky postupnému navyšování příspěvku podařilo podpořit více než 20 projektů celkovou částkou přes 13 milionů korun. Každý návštěvník tak společně se zoo přispívá na záchranu ohrožených druhů na různých místech po celé zeměkouli," řekla Nováková.

Jeden ze dvou nově dotovaných projektů podpoří českou přírodu, druhý ochranu šimpanzů v Africe. "Nově byl k projektům podporujícím českou přírodu zařazen projekt Zachraň karase, který se zabývá záchranou fylogeneticky původních populací karase obecného v České republice. Karas ve své domovině dramaticky mizí v důsledku narovnávání řek a vyrovnávání výkyvů jejich průtoků, a také vinou stále intenzivnějšího hospodaření na návesních rybnících či přítomnosti invazních druhů ryb," řekla mluvčí.

Novým mezinárodním projektem je podpora ugandské záchranné stanice Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary, která je domovem osiřelých šimpanzů zachráněných z celé východní Afriky. Stohektarová stanice je domovem 53 šimpanzů. Kromě péče o zvířata se zaměřuje na výzkum a vzdělávání o životě šimpanzů.

Ostravská zoo ze vstupného dotuje i ochranářské projekty v Indonésii, ve Vietnamu, na Madagaskaru či v Mexiku. V programu jsou primárně podporovány projekty na záchranu, popřípadě repatriaci zvířat, která zahrada sama chová.

