Zlínská zoo dokončila carpotovou fotovoltaickou elektrárnu. Je druhá největší v České republice
Práce na výstavbě elektrárny začaly na konci ledna, trvaly do začátku května. Parkoviště začne opět fungovat na začátku příštího týdne. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezonního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů, dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Projekt si vyžádal investici 35 milionů korun. Město Zlín ho jako zřizovatel zoo podpořilo dotací z evropských fondů.
"Využívat zpevněné plochy pro instalaci fotovoltaiky je přesně ten přístup k modernímu urbanismu, který chce město Zlín podporovat. Na parkovišti u sezonního vstupu zoo jsme díky takzvaným carportům dokázali jeden prostor využít hned dvakrát - lidé mají kde zaparkovat své vozy ve stínu, a zoo přitom na stejné ploše vyrábí čistou energii. Tento ekologický trend bez zásahu do okolní přírody je pro nás jasným vodítkem i pro další projekty," uvedl náměstek primátora Michal Čížek (ANO).
Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst, lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť zhruba o 200 míst. Zlínská zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v kraji, loni do ní zavítalo přes 800.000 návštěvníků.
Přebytky vyrobené elektřiny z nové fotovoltaické elektrárny bude zoo sdílet s Energetickým společenstvím Zlín, které bude sdružovat další fotovoltaické instalace u společností zřizovaných městem. "Fotovoltaické elektrárny jsme začali stavět před třemi lety. Využíváme střechy budov, jsou to především školy, sportovní zařízení," uvedl náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS). Začíná se využívat i velká elektrárna na budově městských lázní, chystají se také další budovy.
