Kolonie tučňáků Humboldtových v plzeňské zoo se rozrostla o pět mláďat
17.5.2026 15:03 | PLZEŇ (ČTK)
Tučňáky Humboldtovy zahrada chová od roku 1997, množit se začali o dva roky později. "Dosud se zde vylíhlo na 200 mláďat a máme tu již šestou generaci," řekl mluvčí. Jeden z prvních čtyř chovaných tučňáků se dožil více než 30 let. Loni zoo rekonstruovala hnízdní boudičky v expozici, takže hejno nemělo žádné přírůstky.
Tučňáci hnízdí v zoo vždy na jaře a na podzim. Každý chovný pár mívá pravidelně dvě vajíčka, na kterých sedí asi šest týdnů. Šedavá ochmýřená mláďata jsou zpočátku schovaná v boudičkách, rodiče je krmí předtrávenou potravou.
Tučňáky Humboldtovy chovají v Česku zoologické zahrady ve Zlíně, Liberci, Praze a v Plzni. Jihoafrické tučňáky brýlové chovají zahrady v Ústí nad Labem a ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku.
