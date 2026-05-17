Bažanti Edwardsovi z Evropy putují do Vietnamu. Zapojila se i pražská zoo

17.5.2026 16:21 | PRAHA (ČTK)
Deset párů bažanta Edwardsova poslala berlínská zoologická zahrada do Vietnamu, přičemž 3 z 20 zvířat pocházejí z pražské zoo. Ve volné přírodě nebyli bažanti Edwardsovi spatřeni přes 20 let. Transport pod heslem Bring Back Blue je výsledkem desítek let mezinárodní spolupráce. Pražská zoo v ní má stěžejní roli, protože koordinuje Evropský chovný program (EEP) a také vede oficiální evidenci všech chovaných bažantů v evropských zoo zapojených do programu.
 
Pražská zoo tyto hrabavé ptáky chová nepřetržitě od 40. let a odchovala téměř dvě stovky mláďat. Ve Vietnamu navíc financovala stavbu chovného centra.

Vybraní bažanti budou přepraveni z Německa do Vietnamu nákladními letadly ve speciálně navržených bednách. Poté bažanty čeká karanténa. Podle plánu jich část z nich zůstane v zoo a část poputuje do chovného centra v Kim Ngan. Všichni bažanti tak budou nadále pod dohledem. Bezprostředním cílem není jejich vypuštění, ale aklimatizace na tamní podnebí. Snahou je také vytvořit páry a přivést na svět generaci vylíhnutou ve Vietnamu. Teprve poté odborníci zváží jejich vypuštění do volné přírody.

Ústřední roli v tomto procesu představuje nezisková organizace Viet Nature. "Pro Vietnam je obnova populace bažanta Edwardsova více než jen návratem jednoho druhu," prohlásil její ředitel Pham Tuan Anh. "Představuje naši hrdost a odpovědnost za ochranu našeho přírodního dědictví," dodal.

Bažant Edwardsův, jehož samci mají lesklé modré peří a červenou kůži na hlavě, pochází ze středního Vietnamu. Tam byl naposledy spatřen v roce 2000. Na světovém seznamu ohrožených druhů je aktuálně veden v kategorii kriticky ohrožený (pravděpodobně vyhynulý v přírodě)". Za jeho vyhubením stojí více faktorů, především ztráta přirozeného prostředí, expanze zemědělství, nelegální chov a také ekologické dopady války ve Vietnamu. Při ní byly rozsáhlé plochy původních lesů zničeny.

