Bažanti Edwardsovi z Evropy putují do Vietnamu. Zapojila se i pražská zoo
Vybraní bažanti budou přepraveni z Německa do Vietnamu nákladními letadly ve speciálně navržených bednách. Poté bažanty čeká karanténa. Podle plánu jich část z nich zůstane v zoo a část poputuje do chovného centra v Kim Ngan. Všichni bažanti tak budou nadále pod dohledem. Bezprostředním cílem není jejich vypuštění, ale aklimatizace na tamní podnebí. Snahou je také vytvořit páry a přivést na svět generaci vylíhnutou ve Vietnamu. Teprve poté odborníci zváží jejich vypuštění do volné přírody.
Ústřední roli v tomto procesu představuje nezisková organizace Viet Nature. "Pro Vietnam je obnova populace bažanta Edwardsova více než jen návratem jednoho druhu," prohlásil její ředitel Pham Tuan Anh. "Představuje naši hrdost a odpovědnost za ochranu našeho přírodního dědictví," dodal.
Bažant Edwardsův, jehož samci mají lesklé modré peří a červenou kůži na hlavě, pochází ze středního Vietnamu. Tam byl naposledy spatřen v roce 2000. Na světovém seznamu ohrožených druhů je aktuálně veden v kategorii kriticky ohrožený (pravděpodobně vyhynulý v přírodě)". Za jeho vyhubením stojí více faktorů, především ztráta přirozeného prostředí, expanze zemědělství, nelegální chov a také ekologické dopady války ve Vietnamu. Při ní byly rozsáhlé plochy původních lesů zničeny.
