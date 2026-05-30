Zlínská zoo přijala lvice zabavené státem, musí proto nově uspořádat chov
Zoo přijala v březnu první dvě samice zabavené ze soukromého chovu, na začátku května přibyla lvice Elsa. "Se všemi lvicemi měla od počátku chráněný kontakt v zázemí centra. Nicméně na rozdíl od první dvojice zabavených lvic bylo znát, že její adaptace na nové prostředí bude náročnější," uvedl zoolog Adam Brezáni. Lvice nebyla zvyklá na běžné sociální chování lvů. "Lvi jsou jediné kočkovité šelmy, které žijí ve smečce. Sociální vazby jsou pro ně zásadní. U zabavených lvů, kteří k nám přicházejí z nevhodných podmínek, tak postupujeme velmi pomalu a citlivě. Snažíme se pro ně vytvořit takové podmínky, aby se úspěšně socializovali a zvykli si na nové prostředí," uvedl Brezáni.
Zahrada proto upraví složení skupin lvů. Zabavená lvice Elsa bude přesunuta k mladému dvouletému samci do původní expozice lvů v areálu zoo. "Nejprve jim umožníme chráněný kontakt ve vnitřních ubikacích i ve venkovních výbězích. Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet, možná se časem pokusíme i o jejich spojení," uvedl Brezáni.
Samec Abamboo, který byl před nedávnem od skupiny lvic oddělený, se vrátí do centra v Karibuni. "Ve výběhu bude se samicí Kwale a se svými dvěma dcerami. Budou se zde střídat s dalšími dvěma zabavenými lvicemi," uvedl zoolog. Samice dostanou dočasnou antikoncepci, která zabrání případnému příbuzenskému křížení nebo nežádoucímu rozmnožování u zabavených lvic.
