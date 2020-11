Pardubice budou kvůli větší návštěvnosti v době nouzového stavu častěji odvážet odpadky z Tyršových sadů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Z Tyršových sadů v Pardubicích bude město častěji odvážet odpadky, protože se vrší kolem košů. Park v centru města navštěvuje mnohem víc lidí, než je na podzim obvyklé. Stojí za tím vládní opatření proti koronaviru, která zavřela kina, muzea či obchody. ČTK to řekla tajemnice městského obvodu I Gabriela Křížková.

"Mě samotnou překvapilo, kolik lidí využívá park v tomto období. Vládní nařízení omezila občany, nemohou trávit čas jinde, než jsou například parky," řekla Křížková.

Už v březnu dal obvod do parku víc košů, ale to už přestalo stačit, vrátí se proto k častější frekvenci odvozu odpadků. V létě je Služby města Pardubice vyvážejí denně, od podzimu třikrát týdně. Do parku budou popeláři jezdit opět každý den, uvedla Křížková.

O odpadky se také postará kavárna Galerie Café sídlící v Tyršových sadech, která má teď v provozu výdejní okénko. Lidé pak vyhazují do košů hlavně kelímky od kávy. O víkendu zaměstnanci sami dva pytle odpadky naplnili.

"Je jiná situace než běžně. Kapacity byly dostatečné, ale teď dáváme nápoje a jídlo do jednorázových obalů, zařídíme jednu popelnici také pro nás," řekla provozní Galerie Café Lenka Pavlištová.

