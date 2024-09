Pardubice dokončují obnovu arboreta na Dukle, doplňují chybějící stromy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | PhotographyByMK / Shutterstock

Město Pardubice dokončuje obnovu arboreta na sídlišti Dukla. Doplňuje chybějící stromy, které tam patřily podle evropského projektu. Upozorňovali na to delší dobu aktivisté. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO). První stromy tam byly vysazené v 50. letech, hotové bylo před 30 lety. Nacházejí se tam vzácné druhy stromů.Aktivisté jednali nejdřív s městským obvodem, podle nich péče nebyla dostatečná, řekla ČTK Jitka Švejcarová z iniciativy Za zelenější Duklu. "Táhne se to deset let, od samého počátku jsme poukazovali na špatnou péči. Jednalo se o špatné kotvení stromů, byly poškozené od sekaček, neměly zdravé prořezy, neměly nátěry jako ochranu proti přímému slunci," řekla Švejcarová.

Městská kontrola pak ukázala, že tam chybí 15 stromů a některé záhony. Kontrolní zpráva vycházela z toho, že město nechávalo dendrologickou zahradu omladit v roce 2014 a získalo na to evropské dotace. Deset let mělo za povinnost arboretum podle projektu udržovat.

Chybějící stromy a keře teď město dosazuje. Některým stromům se nedaří na jejich místě, proto mají stanoviště o kousek dál, aby prospívaly lépe. "Myslíme si, že dokážeme 95 procent v průběhu září dosázet, co v arboretu má správně být. Některé stromy zašly samovolně, protože jim nevyhovovalo místo. Některé stromy zlikvidovali vandalové. Některé nebyly pravděpodobně dostatečně zalévané," řekla Klčová. Dosadba a další péče bude stát do jednoho milionu korun, dodala.

O dendrologickou zahradu se teď stará na popud města někdo jiný. Arboretum má stále ve své správě pátý městský obvod, protože je na jeho území, nicméně na jeho péči si nově najímá městskou firmu, Služby města Pardubice. Soukromá společnost se už o něj starat nebude.

"Pečujeme o něj na základě smlouvy s městským obvodem V. Na základě kontrolní zprávy jsme provedli dosadby a realizujeme následnou péči. U některých stromů byl trochu problém termín dodávky, ale zvládlo se to," řekla ředitelka Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.

"My jsme hrozně rádi, že péči převzaly Služby města Pardubic a že se o ně budou starat. Kdy se na ně teď podíváme, mají zavlažovací mísy, jsou zalévány, pohled je mnohem příjemnější," řekla Švejcarová.

Arboretum ohraničují ulice Teplého, Československé armády, Rožkova a Staňkova. Je tam odhadem stovka druhů dřevin. První stromy rostou od 50. let, v roce 1994 byla výsadba dokončena. Mezi nejvzácnější dřeviny arboreta patří korkovník sachalinský, metasekvoje čínská, trnovník lepkavý nebo štědřenec alpský. Metasekvoje byly do roku 1941 známé jen jako zkameněliny, pak ale byly v Číně objeveny živé exempláře.

