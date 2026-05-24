Pardubice plánují přírodní park s hřištěm a výběhem pro psy u Lonkovy ulice

24.5.2026 11:22 | PARDUBICE (ČTK)
Městský obvod II v Pardubicích připravuje proměnu přírodní části v okolí Lonkovy ulice. Postaví tam hřiště nebo výběh pro psy. Stavební zásah má být šetrný, aby neohrozil chráněný hmyz a živočichy. ČTK to řekla krajinářská architektka Jitka Šídlová. Projektovou přípravu dokončí do června.
 
"Velká část území zůstává zachovaná tak, jak je. Park má být pojatý v přírodním duchu, čemuž odpovídá i použití přírodních materiálů," řekla Šídlová.

Celá louka má kolem 4000 metrů čtverečních a z jedné strany ji lemuje Labe a protipovodňový val s cyklostezkou. Protože je do ní z ulice špatný přístup, projekt to chce napravit. "Vzniknout by měla nová cesta ve formě rampy, která prostor zpřístupní. Koncept je založený na okružní cestě, která slouží jako procházková trasa a na ni navazují jednotlivá zastavení. Součástí budou prvky mobiliáře, vyhlídka a edukační tabule," řekla Šídlová.

Hlavním místem bude dětské hřiště a v jeho blízkosti bude stát altán. Součástí návrhu je i oplocený psí výběh, který má být umístěn co nejblíže Lonkovy ulice.

"V současnosti je prostor využíván hlavně pejskaři. Nový návrh má do lokality přivést i další skupiny návštěvníků. Hřiště pro psy bude odděleno od dětské části. Oddělení bude řešeno prostorově i pohledově pomocí výsadby keřů a stromů, které vytvoří přirozený pás zeleně," řekla Šídlová.

Výsadba počítá se solitérními stromy na louce, především domácími druhy, jako jsou duby. Louka zůstane z velké části zachovaná kvůli chráněným druhům, žije tam například modrásek bahenní. "Je vázán na specifické rostliny a také na určité druhy mravenců, kteří se starají o jeho larvy," řekla architekta.

Součástí plánovaných úprav v okolí Lonkovy ulice je také kácení havarijních stromů, jejichž stav je podle odborníků nevyhovující a mohly by představovat bezpečnostní riziko pro návštěvníky. Část pokáceného dřeva tam má zůstat a sloužit jako přirozený úkryt pro živočichy a ptáky. Návrh zároveň počítá s doplněním ptačích budek a dalších prvků na podporu biodiverzity.

"Celkově má být zásah do území co nejmenší. Pokud už dochází k úpravám krajiny, jsou kompenzovány ekologickými opatřeními, která podporují životní prostředí v lokalitě," řekla architektka.

Projekt bude v polovině roku hotový, obvod pak požádá o stavební povolení. Jestli se do stavebních prací pustí v příštím roce, ještě starosta Radek Hejný (ANO) neví. Obvod má i jiné investice, k tomu jsou na podzim volby. "Nové zastupitelstvo může mít jiné priority," řekl Hejný.

V minulosti v prostoru mělo vzniknout Relaxační centrum Lonkovka, byl to projekt Služeb města Pardubic. Koupily pozemky v aukci a připravovaly tam hřiště na minigolf, multifunkční hřiště, houpačky a prolézačky pro děti, posilovací plochu a hřiště pro pétanque a případně malý objekt s bufetem a záchody. Záměr se nelíbil některým obyvatelům ani ekologickým spolkům.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
