Z parkoviště městské hřiště. Kolejní ulice v Praze testuje budoucnost Kampusu Dejvice
Myšlenka společného rozvoje Kampusu Dejvice není nová, už v roce 2015 ji stvrdilo memorandum podepsané ČVUT, Univerzitou Karlovou, VŠCHT, ÚOCHB AV ČR a Prahou 6. V posledních letech se veřejný prostor kampusu úspěšně aktivuje kulturním a komunitním programem, například prostřednictvím akce Vektor Technická. Projekt v Kolejní ulici nyní tuto logiku posouvá dál. Testuje, jak může veřejný prostor fungovat pro každodenní pohyb, sport, hru a setkávání.
Ulice Kolejní byla dosud využívána především jako parkoviště. Frederik Daňko, Sára Kročková a Albert Kulík z ateliéru Valouch–Stibral–Semerák se rozhodli její fungování přehodnotit prostřednictvím principů taktického urbanismu, přístupu, který využívá dočasné, rychlé a relativně nízkonákladové zásahy k ověřování možných dlouhodobých změn ve veřejném prostoru.
Po odstranění zaparkovaných automobilů vzniklo místo pro stolní tenis, basketbal, fotbálek i skate prvky. Z běžného dopravního prostoru se tak stalo improvizované městské hřiště, prostor pro pohyb, krátké zastavení i neformální setkávání studujících, kolemjdoucích i širší veřejnosti.
Projekt zároveň ukazuje, že proměna kampusu nemusí začínat velkými investicemi, ale může vyrůstat i ze studentských iniciativ a drobných experimentů, které v praxi ověřují nové možnosti využití městského prostoru.
V rámci mezinárodního studentského workshopu FA kolem dokola zároveň probíhá výsadba nových stromů před vstupem do fakulty podle návrhu studujících ateliéru Jeníková–Štemberová–Trpkoš.
Přečtěte si také |Opravdové nástroje, bunkry a domečky: V Praze a dalších městech se otevírají dobrodružná hřiště pro děti
Kromě proměněné Kolejní nabídne semestrální přehlídka ateliérové tvorby práci téměř sedmdesáti ateliérů architektury a urbanismu, krajinářské architektury i designu. Až 1500 vystavených projektů se věnuje tématům obnovy zaniklých sídel, sociálního bydlení, konverzím stávajících staveb nebo využití brownfieldů.
FAZÓNA – semestrální přehlídka ateliérové tvorby Fakulty architektury ČVUT – je otevřena od 26. května do 26. června denně od 9.00 do 18.00. Vstup je zdarma a bezbariérový. Projekty studentek a studentů FA ČVUT bude možné prohlédnout také online, první ročníky mají vlastní webovou galerii.
reklama