https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/z-parkoviste-mestske-hriste.kolejni-ulice-testuje-budoucnost-kampusu-dejvice
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Z parkoviště městské hřiště. Kolejní ulice v Praze testuje budoucnost Kampusu Dejvice

24.5.2026 04:32 | PRAHA (Ekolist.cz) | Martin Churavý
Zdroj | FA ČVUT
K výročí 50 let existence Fakulty architektury ČVUT proměnili studující ve spolupráci s ČVUT a městskou částí Praha 6 část ulice Kolejní. Místo prostoru zaplněného auty zde vznikla dočasná sportovní a pobytová zóna pro studující, místní obyvatele i děti z okolních škol. Projekt založený na principech taktického urbanismu ukazuje, jak by mohl veřejný prostor Kampusu Dejvice fungovat v budoucnu. Slavnostní otevření proběhne v rámci vernisáže výstavy ateliérových prací FAZÓNA v pondělí 25. května v 17.00.
 
Kampus Dejvice se nachází v atraktivní poloze v širším centru Prahy a soustřeďuje významné vzdělávací, vědecké i kulturní instituce. Má potenciál stát se skutečně živým univerzitním kampusem propojeným s městem a každodenním životem jeho obyvatel.

Myšlenka společného rozvoje Kampusu Dejvice není nová, už v roce 2015 ji stvrdilo memorandum podepsané ČVUT, Univerzitou Karlovou, VŠCHT, ÚOCHB AV ČR a Prahou 6. V posledních letech se veřejný prostor kampusu úspěšně aktivuje kulturním a komunitním programem, například prostřednictvím akce Vektor Technická. Projekt v Kolejní ulici nyní tuto logiku posouvá dál. Testuje, jak může veřejný prostor fungovat pro každodenní pohyb, sport, hru a setkávání.

Ulice Kolejní byla dosud využívána především jako parkoviště. Frederik Daňko, Sára Kročková a Albert Kulík z ateliéru Valouch–Stibral–Semerák se rozhodli její fungování přehodnotit prostřednictvím principů taktického urbanismu, přístupu, který využívá dočasné, rychlé a relativně nízkonákladové zásahy k ověřování možných dlouhodobých změn ve veřejném prostoru.

Zdroj | FA ČVUT

Po odstranění zaparkovaných automobilů vzniklo místo pro stolní tenis, basketbal, fotbálek i skate prvky. Z běžného dopravního prostoru se tak stalo improvizované městské hřiště, prostor pro pohyb, krátké zastavení i neformální setkávání studujících, kolemjdoucích i širší veřejnosti.

Projekt zároveň ukazuje, že proměna kampusu nemusí začínat velkými investicemi, ale může vyrůstat i ze studentských iniciativ a drobných experimentů, které v praxi ověřují nové možnosti využití městského prostoru.

V rámci mezinárodního studentského workshopu FA kolem dokola zároveň probíhá výsadba nových stromů před vstupem do fakulty podle návrhu studujících ateliéru Jeníková–Štemberová–Trpkoš.

Přečtěte si také |
Ukázky dobrodružných hřišť Foto: Carolina Sidon Město přátelské k dětem Opravdové nástroje, bunkry a domečky: V Praze a dalších městech se otevírají dobrodružná hřiště pro děti

Kromě proměněné Kolejní nabídne semestrální přehlídka ateliérové tvorby práci téměř sedmdesáti ateliérů architektury a urbanismu, krajinářské architektury i designu. Až 1500 vystavených projektů se věnuje tématům obnovy zaniklých sídel, sociálního bydlení, konverzím stávajících staveb nebo využití brownfieldů.

FAZÓNA – semestrální přehlídka ateliérové tvorby Fakulty architektury ČVUT – je otevřena od 26. května do 26. června denně od 9.00 do 18.00. Vstup je zdarma a bezbariérový. Projekty studentek a studentů FA ČVUT bude možné prohlédnout také online, první ročníky mají vlastní webovou galerii.

reklama
 
Martin Churavý
Autor je pracovníkem ČVUT v Praze.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Potok Foto: Depositphotos Poděbradští zastupitelé zrušili záměr na zpřístupnění Primátorského ostrova Lavička Foto: Eric X Unsplash Raději lavičku z buku než exotického dřeva. Vědci se snaží upravit lokální dřevo tak, aby odolalo venkovnímu prostředí Odra a Olše Foto: SWD Wikimeda Commons Bohumín zřídil v Kopytově odstavnou plochu pro lepší přístup k soutoku řek

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist