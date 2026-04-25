Opravdové nástroje, bunkry a domečky: V Praze a dalších městech se otevírají dobrodružná hřiště pro děti
Na Praze 3 U Pražačky slouží trvalé dobrodružné hřiště od 15. dubna. Stejně jako minulý rok je v Praze v provozu také dočasné hřiště ve Strašnicích, dětem je k dispozici od úterý do neděle do 31. května. Plochu pro tento herní prostor zapůjčilo hlavní město Praha. Provoz zajišťuje spolek Metaculture, který navázal metodickou spolupráci se spolkem Město přátelské k dětem.
Praha 7 po loňském úspěchu znovu zprovoznila herní prostor Hravá Tusarka, který představuje další formu podpory dětské hry ve veřejném prostoru. Ve východní části holešovického parku děti z velkoformátové dřevěné stavebnice, kterou navrhl a vyrobil spolek Město přátelské k dětem, staví opičí dráhy nebo třeba prolézačky. Stálé dobrodružné hřiště připravuje Praha 7 jako součást nově vznikajícího volnočasového areálu v blízkosti Nádraží Holešovice. Jde o místo, které v minulosti nebylo využívané a představovalo problém z hlediska sociálně patologických jevů. „To co nyní vzniká má v sobě energii rychlé proměny. Pojďme toto místo změnit ať zbytečně neleží nevyužité, pojďme ho dát lidem a dětem,“ říká Tomáš Richtr, vedoucí odboru rozvoje a péče o veřejný prostor Prahy 7. Svůj dobrodružný projekt na letošek připravuje také Praha 9.
Děti si na dobrodružných hřištích mohou svobodně hrát, stavět bunkry nebo domečky. Oblíbená je práce opravdovými nástroji jako jsou pily, kladiva nebo vrtačky. K dispozici jsou hřebíky, vruty nebo různé materiály jako je dřevo, látky či lana. Možnosti volné hry rozvíjejí za přítomnosti playworkerů – zaškolených lektorů a lektorek. Příklady jednotlivých městských částí spolupracujícími s Domy dětí a mládeže a občanskými spolky ukazují, jak na řadě míst díky synergii vzniká nový veřejný prostor pro tvořivou hru a rozvoj fantazie.
„Hranice městských částí u nás neplatí, vítaný je každý dobrodruh. Mít otevřeno pro všechny bez rozdílu je jedním z pilířů, na kterých dobrodružná hřiště staví. Baví nás, když se můžeme navzájem inspirovat – s dětmi i dospělými,“ říká Barbora Vojáčková, členka spolku Město přátelské k dětem a provozní Dobrodružného hřiště Vypich. „Hřiště na Vypichu jsme hodně stavěli na nápadech, které jsme okoukali v rámci sítě Playeast.eu, kde si vyměňujeme zkušenosti s lidmi z Evropy. Máme například bahenní kuchyňku jako v polském Lublinu, plánujeme pískovou pyramidu podle vzoru ze slovinského Mariboru a od německých sousedů v Berlíně víme, že bez ohně to prostě není ono. Moc ráda mám naši divočinu v křoví, která mi připomíná vzrostlé bambusy na hřišti v Grazu. Děti si tam můžou postavit vlastní tajný svět. Skvělé jsou i vyvýšené záhony, kde si pěstují svačinu, od hrášku až po jahody. Každé hřiště je unikát,“ popisuje možnosti Vojáčková.
„Letošní sezónu zahajujeme v Praze. Ale už teď víme, že se síť hřišť, kde se daří volné hře, rozšíří i do dalších měst napříč republikou,“ říká Carolina Sidon, metodička ze spolku Město přátelské k dětem. Otevření hřišť mimo Prahu připravují v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci nebo Frýdku-Místku, kde se hřiště stane součástí areálu Nová Osmička.
Jak vypadá hřiště, na jehož podobě a fungování se podílejí děti? Dobrodružného hřiště je inspirativní prostor pro hru, který není nikdy zcela hotový a na jehož vzniku a neustálých proměnách se podílejí samy děti. Hřiště je místem, kde děti dostávají volnost řídit si svůj čas a dělat zrovna to, co v rámci stanovených pravidel, chtějí. Stavějí bunkry, budují prolézačky a u toho řežou, vrtají, skládají, a učí se pracovat s nástroji a s materiály. Učí se komunikovat a spolupracovat s ostatními, hledat kompromisy a překonávat výzvy.
„Společným jmenovatelem všech projektů je snaha vytvářet kvalitní prostředí pro dětskou hru a posilovat komunitní život ve městech,“ říká Mirjana Petrik architektka a členka spolku Město přátelské k dětem. Spolek, který stojí i za platformou Adventure Playground, svými aktivitami podporovanými také Magistrátem hlavního města Prahy navazuje na úspěšné setkání aktérů a příznivců dobrodružných hřišť, které uskutečnilo v pražském CAMPu na konci roku 2025. „Systémová podpora z pražského magistrátu nám pomáhá vytvářet místa, kde děti mohou přirozeně rozvíjet svůj vztah k místu, komunitě a přírodě,“ dodává Petrik.
Podrobnější informace o konceptu dobrodružných hřišť a jejich vzniku poskytuje nedávno vydaná Metodika Adventure Playground – Dobrodružné hřiště do každého města. Spolek Město přátelské k dětem nabízí zájemcům možnost exkurzí na hřiště, která jsou již v provozu.
reklama