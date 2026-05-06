Děti nepotřebují tablet, aby rozuměly digitálnímu světu

6.5.2026 04:34 | PRAHA (Ekolist.cz) | Denisa Dvořáková
Foto | uditha wickramanayaka / Flickr.com
Na začátku května proběhl Mezinárodní den lesních mateřských škol, který se každoročně slaví 3. května. Letos nesl téma DigitaLES a otevřel otázku, kde u malých dětí skutečně vznikají základy digitálních kompetencí. Ty jsou nově součástí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Podle odborníků se ale nerozvíjejí primárně při práci s technologiemi.
 

„Nemusíme se zaměřovat na určitý typ dovednosti, pokud vidíme, že se rozvíjí přirozeně ve volné hře a to se skutečně velmi často děje,“ říká Tereza Valkounová, předsedkyně organizace Elementy – asociace elementárního vzdělávání v přírodě, dříve Asociace lesních mateřských škol.

Digitální dovednosti jako součást běžného dne

V lesních mateřských školách se rozvoj těchto kompetencí odehrává přirozeně. „Ve školce je zároveň dost příležitostí k rozvoji digitálního myšlení – jsou to opakující se postupy, orientace v prostoru a čase, možnost zkoušet a opravovat,“ dodává Tereza Valkounová.

Děti tak plánují trasy výprav, řeší konflikty při hře, staví z přírodních materiálů nebo hledají odpovědi na své otázky. V těchto situacích si osvojují schopnosti, které RVP označuje jako klíčové:

      ● plánování a rozhodování
      ● práce s chybou a hledání řešení
      ● komunikace a spolupráce
      ● orientace v informacích

Základy informatického a algoritmického myšlení pak vznikají skrze rytmus a opakování – v režimu dne, v pohybu, v písních nebo ve hrách.

Technologie ano, ale ve správný čas

Organizace Elementy – asociace elementárního vzdělávání v přírodě zdůrazňuje, že cílem není technologie odmítat, ale používat je přiměřeně věku dítěte. „Děti jsou u toho přítomné a my jim v tu chvíli máme být vhodným vzorem proč, jak a jakou měrou přístroje používáme,“ říká Tereza Valkounová.

Zároveň upozorňuje na rizika spojená s raným používáním digitálních zařízení. Výzkumy ukazují, že systémy odměn, na kterých fungují mnohé aplikace a hry, mohou u malých dětí ovlivňovat pozornost, zvyšovat výkonové zatížení a vést k návykovým vzorcům chování.

Zdroj | Asociace lesních mateřských škol

„Jsme si dobře vědomi digitálních rizik, ať už je to hrozba závislostí nebo nevhodného obsahu. I proto si stojíme za názorem, že malým dětem ve školce do rukou počítače nebo tablety nepatří. Odborníci varují, že systém odměn, který využívá většina her či aplikací, je v nízkém věku dítěte vysoce návykový. Toto riziko považujeme za nepřípustné,” dodává Tereza Valkounová.

Proto je podle odborníků důležité, aby rozvoj digitálních kompetencí vycházel ze zkušenosti dítěte a nebyl v rozporu s jeho základními potřebami – pohybem, smyslovým poznáváním a mezilidskými vztahy.

DigitaLES: ruce jako základ poznání

Téma bylo otevřeno u příležitosti Mezinárodního dne lesních mateřských škol (3. května), jehož letošní ročník nesl název DigitaLES a zdůraznil význam přímé zkušenosti, smyslového poznávání a učení bez obrazovek. Symbolem se staly ruce – jako základní nástroj poznávání světa. Děti skrze ruce tvoří, zkoumají a navazují vztah k okolí. Do oslav se zapojily školky napříč Českou republikou i rodiče s dětmi, kteří sdíleli své zkušenosti z každodenního učení bez obrazovek – například při hře a objevování s hashtagem #DigitaLES.

Elementy – asociace elementárního vzdělávání v přírodě, dříve Asociace lesních mateřských škol sdružuje 178 členů, kteří vzdělávají přibližně 4 000 dětí v lesních mateřských školách v České republice. Organizace se dlouhodobě věnuje rozvoji kvalitního předškolního vzdělávání s důrazem na přirozené učení, pobyt venku a respekt k vývojovým potřebám dítěte. Zároveň se aktivně zapojuje do odborné debaty o vzdělávací politice a podílí se na rozvoji vzdělávacích standardů v oblasti raného dětství.
foto - Dvořáková Denisa
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
