Děti nepotřebují tablet, aby rozuměly digitálnímu světu
„Nemusíme se zaměřovat na určitý typ dovednosti, pokud vidíme, že se rozvíjí přirozeně ve volné hře a to se skutečně velmi často děje,“ říká Tereza Valkounová, předsedkyně organizace Elementy – asociace elementárního vzdělávání v přírodě, dříve Asociace lesních mateřských škol.
Digitální dovednosti jako součást běžného dne
V lesních mateřských školách se rozvoj těchto kompetencí odehrává přirozeně. „Ve školce je zároveň dost příležitostí k rozvoji digitálního myšlení – jsou to opakující se postupy, orientace v prostoru a čase, možnost zkoušet a opravovat,“ dodává Tereza Valkounová.
Děti tak plánují trasy výprav, řeší konflikty při hře, staví z přírodních materiálů nebo hledají odpovědi na své otázky. V těchto situacích si osvojují schopnosti, které RVP označuje jako klíčové:
● plánování a rozhodování
● práce s chybou a hledání řešení
● komunikace a spolupráce
● orientace v informacích
Základy informatického a algoritmického myšlení pak vznikají skrze rytmus a opakování – v režimu dne, v pohybu, v písních nebo ve hrách.
Technologie ano, ale ve správný čas
Organizace Elementy – asociace elementárního vzdělávání v přírodě zdůrazňuje, že cílem není technologie odmítat, ale používat je přiměřeně věku dítěte. „Děti jsou u toho přítomné a my jim v tu chvíli máme být vhodným vzorem proč, jak a jakou měrou přístroje používáme,“ říká Tereza Valkounová.
Zároveň upozorňuje na rizika spojená s raným používáním digitálních zařízení. Výzkumy ukazují, že systémy odměn, na kterých fungují mnohé aplikace a hry, mohou u malých dětí ovlivňovat pozornost, zvyšovat výkonové zatížení a vést k návykovým vzorcům chování.
„Jsme si dobře vědomi digitálních rizik, ať už je to hrozba závislostí nebo nevhodného obsahu. I proto si stojíme za názorem, že malým dětem ve školce do rukou počítače nebo tablety nepatří. Odborníci varují, že systém odměn, který využívá většina her či aplikací, je v nízkém věku dítěte vysoce návykový. Toto riziko považujeme za nepřípustné,” dodává Tereza Valkounová.
Proto je podle odborníků důležité, aby rozvoj digitálních kompetencí vycházel ze zkušenosti dítěte a nebyl v rozporu s jeho základními potřebami – pohybem, smyslovým poznáváním a mezilidskými vztahy.
DigitaLES: ruce jako základ poznání
Téma bylo otevřeno u příležitosti Mezinárodního dne lesních mateřských škol (3. května), jehož letošní ročník nesl název DigitaLES a zdůraznil význam přímé zkušenosti, smyslového poznávání a učení bez obrazovek. Symbolem se staly ruce – jako základní nástroj poznávání světa. Děti skrze ruce tvoří, zkoumají a navazují vztah k okolí. Do oslav se zapojily školky napříč Českou republikou i rodiče s dětmi, kteří sdíleli své zkušenosti z každodenního učení bez obrazovek – například při hře a objevování s hashtagem #DigitaLES.
