Dnes je Mezinárodní den bláta. Víte, čím bláto prospívá zdraví a dětskému vývoji?

Kaluže a bláto přitahují děti jako magnet, na rodiče naopak působí spíš odpudivě. Přitom výzkumy potvrzují, že bahno prospívá jak zdraví, tak dětskému vývoji. Je tak načase vzít bahno na milost, odhodit zábrany a užít si zábavu, na kterou zaručeně nezapomenete.Myšlenka Mezinárodního dne bláta se zrodila v roce 2009, kdy se dva lídři v oblasti předškolního vzdělávání Gillian McAuliffeová ze Západní Austrálie a Bishnu Bhatta z Nepálu setkali na světovém fóru v Belfastu a začali diskutovat o významu hry s blátem v raném dětství. Způsobů, jak oslavit Mezinárodní den bahna, je nespočet, ale všechny mají jedno společné: musíte se umazat.

Stále více výzkumů se zabývá tím, proč mají děti vrozenou potřebu hrát si v blátě a některé ukazují, že hra v bahně je základní biologickou potřebou a že tento typ hry má pro děti mnoho fyzických, psychologických a emocionálních přínosů. V lesních mateřských školách je bláto pro své pozitivní přínosy oblíbenou “pomůckou”. A jaké to jsou?

Posiluje imunitu a dělá nás šťastnější

Výzkumy ukazují, že hlína obsahuje mikroskopické bakterie zvané Mycobacterium Vaccae, které stimulují imunitní systém a zvyšují hladinu hormonů štěstí – serotoninu a endorfinu. Vědci tak tvrdí, že pravidelné vystavování se těmto bakteriím může pomoci snížit náchylnost dítěte k depresi. Zkrátka, hraní v blátě vás dělá šťastnějšími! Vystavení se špíně a bakteriím také působí na imunitní systém dítěte jako prevence alergií a může navíc pomoci zvýšit rozmanitost přátelských bakterií v těle. Lékařská studie z Finska zjistila, že děti ve školkách, které si hrály na dvorcích s půdou a vegetací, měly více druhů střevních bakterií než děti ve školkách s dvorky, které měly méně přírodního materiálu.

Pomáhá učení

Bahno je také vynikajícím prostředkem pro učení. Bylo prokázáno, že hraní s blátem přináší radost a právě díky uvolňování serotoninu se zlepšují také kognitivní funkce, a podmínky pro učení. Hra s blátem dětem dává prostor vyjádřit tvořivost a představivost. Bláto může fungovat jako plastelína, ale obohacená o různé kamínky – tím, že není nikdy stejná, více rozvíjí jemnou motoriku. Hra s blátem je pro děti příležitostí využívat své smysly, což zvyšuje mozkovou aktivitu. Při hře s blátem děti rozvíjejí nápady a řeší nejrůznější konstrukční výzvy. Mají prostor pro zkoumání a experimentování, což rozvíjí základy fyziky, matematiky a přírodovědné gramotnosti.

Rozvíjí kreativitu

Bahno je pro tvoření jako dělané – obvykle je ho dostatek a lze z něj tvarovat nekonečné množství objektů. Tím, že reaguje jinak než plastelína nebo hrací těsto, posiluje vynalézavost. Otevřená povaha bláta podporuje kreativní myšlení, narozdíl třeba od pasivního sledování obrazovek. Při tomto typu nestrukturované hry venku si děti nejen cvičí, ale také si budují schopnost řešit problémy a být inovativní a vynalézavé. A nedivte se, když vás výroba blátivých koláčů bude bavit stejně jako je :)

Jak na to?

Ke hře s blátem není potřeba žádné speciální vybavení. Výzvou může pro některé rodiče být právě praní špinavého prádla. V lesních školkách, kde je bláto opravdu často, jsou děti oblečené do pogumovaného oblečení, které je lepší neprat, ale pouze opláchnout nebo zkrátka nechat jak je do příští blátivé hry. Příležitost ke hře v blátě nastává ideálně po deštivém dni. A děti (pokud budou vhodně oblečené) si v teplém letním období užijí už i hru venku, když prší objeví se první blátivé louže. Případně si lze bahno snadno vyrobit pomocí směsí hlíny a vody. Časem zjistíte, že různá hlína má různou barvu a i toho lze při hře s blátem využít. Pokud chcete mít bláto raději pod kontrolou, nechte dítě hrát si s blátem v mělkém kbelíku nebo velké míse. A co můžete vyzkoušet?

● Malování bahnem – poskytněte různé druhy zeminy, abyste vytvořili různé odstíny. Nebo můžete do vodnatého bahna přidat potravinářské barvivo nebo temperovou barvu a získat tak zářivější barvy.

● Sochy, hrady – povzbuďte děti, aby bláto tvarovaly a přidávaly do něj kamínky, větvičky nebo listy.

● Stavění z bláta – použijte bláto jako maltu pro stavění z kamenů, klacíků nebo dokonce skutečných cihel.

● Házení bahenních míčků – podpořte hrubou motoriku tím, že děti vyzvete, aby házely bahenní míčky na určený cíl (dobře funguje staré prostěradlo zavěšené na plotě).

Dopřejte dětem svobodu, ale nastavte hranice

Abyste si hru společně užili co nejvíce, je dobré dodržovat určitá pravidla. Zde jsou některá z nich:

● Nedovolte dětem, aby bláto jedly.

● Stanovte si základní pravidla jako je zákaz házení bláta na ostatní děti (nebo na vás).

● Mějte vhodné oblečení.

● Dejte dětem náčiní. Skvěle se hodí staré kuchyňské potřeby jako jsou lžíce, či hrnce.

● Umožněte dětem, aby si samy nasbíraly “ingredience” například šišky, kameny, okvětní lístky, větvičky…

● Nezapomeňte, že jde o proces, ne o produkt.

● Zapojte se! Ukažte, že je v pořádku ušpinit si ruce.

