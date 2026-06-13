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České Budějovice připravují výstavbu samoobslužného přívozu přes Malši

13.6.2026 01:14 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Sophia0406 / Wikimedia Commons
České Budějovice připravují stavbu samoobslužného přívozu přes Malši. Spojí břehy řeky poblíž Malého jezu a bude sloužit pěším a cyklistům. Bude patřit mezi první samoobslužné přívozy přes řeku tohoto typu v České republice. ČTK to řekla mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha Welzlová. Přívoz by mohl zahájit provoz v létě příštího roku.
 
"Naváže na stávající i plánované cyklotrasy a nabídne jednoduchý a bezpečný způsob přepravy přes řeku. Půjde o plovoucí ponton vedený po ocelovém laně, který budou moci uživatelé ovládat sami přímo z břehu nebo ze zařízení," uvedl náměstek českobudějovické primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko).

Maximální nosnost přívozu bude 1000 kilogramů. Součástí stavby budou také nové přístupy v podobě schodišť pro pěší a bezbariérových ramp pro cyklisty. "Inspiraci jsme hledali v zahraničí, kde podobné systémy fungují dlouhodobě a osvědčily se například v Německu. Přívoz je navržen pro přepravu až čtyř osob, případně dvou osob a dvou jízdních kol," řekl Bureš.

Okolí Malého jezu je jednou z nejvyhledávanějších oblastí v Českých Budějovicích. Lidé ji navštěvují především od jara do podzimu. Stavba přívozu a potřebného zázemí by měla začít na jaře příštího roku. "V současnosti je dokumentace předložena stavebnímu úřadu a čeká se na vydání potřebných povolení. Harmonogram stavby byl nastaven tak, aby co nejméně ovlivnil cyklodopravu ve městě a využívání místa během letošní letní sezony," dodal Bureš.

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