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V Kutné Hoře začínají rozsáhlé úpravy koryta říčky Vrchlice

25.7.2026 17:39 | KUTNÁ HORA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ŠJů / Wikimedia Commons
V Kutné Hoře začínají rozsáhlé úpravy koryta říčky Vrchlice v centru města. Hlavní stavební práce začnou na konci srpna, hotovo by mělo být v příštím roce, řekl ČTK starosta Lukáš Seifert (ODS). Projekt, který zahrnuje lepší ochranu před povodní, vyjde téměř na 100 milionů korun bez DPH. Většinu nákladů by měla pokrýt dotace.
 
Úpravy se týkají koryta dlouhého 420 metrů pod chrámem svaté Barbory, Vlašským dvorem a u Nových Mlýnů. Zlepšit by se měla ochrana před povodní i celkový vzhled toku. Na říčce vzniknou tůně, peřeje i mělčiny. Součástí akce bude výstavba opěrných zdí, oprava veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace a okolních komunikací.

Úpravy Vrchlice se dotknou zhruba 25 domácností. Podle města je potřeba zabezpečit Pobřežní ulici i domy, které tam stojí. Ulice je podle Seiferta v havarijním stavu a zabezpečovací práce by byly nutné i bez dotace. Město není vlastníkem většiny dotčených pozemků. Při přípravě tak bylo nutné dojednat a uzavřít mnoho smluv.

Vrchlice pramení u Štipoklas, protéká Kutnou Horou a u Nových Dvorů ústí do Klejnárky. Kutná Hora už v minulosti dala opravit opěrnou zeď podél Vrchlice, kterou poškodila povodeň.

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