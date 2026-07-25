V Kutné Hoře začínají rozsáhlé úpravy koryta říčky Vrchlice
25.7.2026 17:39 | KUTNÁ HORA (ČTK)
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Foto | ŠJů / Wikimedia Commons
Úpravy Vrchlice se dotknou zhruba 25 domácností. Podle města je potřeba zabezpečit Pobřežní ulici i domy, které tam stojí. Ulice je podle Seiferta v havarijním stavu a zabezpečovací práce by byly nutné i bez dotace. Město není vlastníkem většiny dotčených pozemků. Při přípravě tak bylo nutné dojednat a uzavřít mnoho smluv.
Vrchlice pramení u Štipoklas, protéká Kutnou Horou a u Nových Dvorů ústí do Klejnárky. Kutná Hora už v minulosti dala opravit opěrnou zeď podél Vrchlice, kterou poškodila povodeň.
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