Auta v Evropě jsou větší než bývala. Ubírají ve městech více prostoru a zvyšují rizika pro chodce
Evropským silnicím stále více dominují velká SUV, která zabírají více veřejného prostoru a představují vyšší riziko pro ostatní účastníky provozu. Rostoucí velikost vozidel má totiž zároveň významné dopady na bezpečnost. Výška kapoty se zvyšuje v průměru o 0,5 centimetru ročně, což zhoršuje viditelnost z místa řidiče. Kvůli vysokému profilu vozu je při střetu SUV s chodcem ve městě vyšší pravděpodobnost smrtelného zranění než u běžných osobních automobilů.
Nejvíce ohrožené jsou přitom děti – pokud bude současný trend pokračovat, počet úmrtí dětí pohybujících se pěšky by mohl vzrůst až o 40 % do roku 2040. Celkově by větší vozidla mohla každoročně přispět k přibližně 2 600 dodatečným úmrtím zranitelných účastníků silničního provozu.
„K zastavení rapidního růstu dimenzí aut, která ve městech zabírají čím dál větší prostor, je klíčová hlavně politická vůle, která podpoří veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu ve městě a ošetří individuální automobilovou dopravu tak, aby její využívání reflektovalo reálné náklady, které to město stojí - například nastavením cen parkovného tak, aby reflektovaly reálné dimenze vozidla,” uvádí Klára Školníková, analytička v oblasti dopravy z Centra pro dopravu a energetiku.
Analýza doporučuje řadu opatření, která by mohla tento trend zvrátit. Patří mezi ně navázání cen parkování na rozměry vozidel, klasifikace viditelnosti dětí z místa řidiče, zastropování výšky kapoty na 85 cm a šířky vozidla na 192 cm nebo povinné uvádění rozměrů vozidel v registračních certifikátech. Studie zároveň doporučuje nastavit evropské pobídky tak, aby zvýhodňovaly výrobu menších elektrických aut oproti velkým elektrickým SUV.
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Všechny komentáře (10)
Slavomil Vinkler20.7.2026 15:53
Radek Čuda20.7.2026 15:54
Cena parkovného v návaznosti na rozměry vozidel je samozřejmě ok, ale nejsu si jist, že to mnoho vyřeší ... bo lidi to parkovat nenaučí a pro některé není problém s Fabkou zabrat místa jak pro s-klasse.
Jinak je to sice hezký povzdech a já s ním v zásadě souhlasím, ale nejsem si vědom, že by zrovna proti tomuto aktivisté nějak jooo bojovali.
Slavomil Vinkler20.7.2026 18:30 Reaguje na Radek Čuda
smějící se bestie20.7.2026 16:12
stále větší, těžší, složitější i na údržbu a opravy, z mnoha zbytečnými EU činčurádičkami = stále dražší.
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