https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/stale-vetsi-auta-ubiraji-prostor-ve-mestech-a-zvysuji-rizika-pro-chodce
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Auta v Evropě jsou větší než bývala. Ubírají ve městech více prostoru a zvyšují rizika pro chodce

20.7.2026 14:51 | PRAHA (Ekolist.cz) | Centrum pro dopravu a energetiku
Diskuse: 10
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Justin S. Campbell / Flickr.com
Nová analýza organizací Transport & Environment (T&E) a Clean Cities Campaign upozorňuje na dlouhodobý trend zvětšování osobních aut v Evropě. Průměrná délka nově prodaných vozů se zvyšuje o 1,2 centimetru ročně, jejich výška a šířka pak o půl centimetru ročně. Praha může jen v důsledku postupného zvětšování osobních aut ztratit přibližně 10 % parkovacích míst, ve městech velikosti Berlína nebo Londýna by to mohlo znamenat úbytek až 120 tisíc parkovacích míst. Současně porostou náklady na provoz vozidel a údržbu infrastruktury a zhorší se bezpečnost pro pěší, včetně nejzranitelnějších účastníků dopravy, jako jsou děti.
 
Za posledních 25 let nově prodávaná auta v Evropě výrazně narostla do délky, šířky i výšky. Zatímco v roce 2000 měřil průměrný nově prodaný vůz 4,09 m na délku a 1,69 m na šířku, v roce 2025 to bylo již 4,38 m a 1,82 m). Pokud bude tento trend pokračovat, města přijdou do roku 2040 o 8,5 % až 14 % parkovacích míst, uvádí analýza.

Evropským silnicím stále více dominují velká SUV, která zabírají více veřejného prostoru a představují vyšší riziko pro ostatní účastníky provozu. Rostoucí velikost vozidel má totiž zároveň významné dopady na bezpečnost. Výška kapoty se zvyšuje v průměru o 0,5 centimetru ročně, což zhoršuje viditelnost z místa řidiče. Kvůli vysokému profilu vozu je při střetu SUV s chodcem ve městě vyšší pravděpodobnost smrtelného zranění než u běžných osobních automobilů.

Nejvíce ohrožené jsou přitom děti – pokud bude současný trend pokračovat, počet úmrtí dětí pohybujících se pěšky by mohl vzrůst až o 40 % do roku 2040. Celkově by větší vozidla mohla každoročně přispět k přibližně 2 600 dodatečným úmrtím zranitelných účastníků silničního provozu.

„K zastavení rapidního růstu dimenzí aut, která ve městech zabírají čím dál větší prostor, je klíčová hlavně politická vůle, která podpoří veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu ve městě a ošetří individuální automobilovou dopravu tak, aby její využívání reflektovalo reálné náklady, které to město stojí - například nastavením cen parkovného tak, aby reflektovaly reálné dimenze vozidla,” uvádí Klára Školníková, analytička v oblasti dopravy z Centra pro dopravu a energetiku.

Analýza doporučuje řadu opatření, která by mohla tento trend zvrátit. Patří mezi ně navázání cen parkování na rozměry vozidel, klasifikace viditelnosti dětí z místa řidiče, zastropování výšky kapoty na 85 cm a šířky vozidla na 192 cm nebo povinné uvádění rozměrů vozidel v registračních certifikátech. Studie zároveň doporučuje nastavit evropské pobídky tak, aby zvýhodňovaly výrobu menších elektrických aut oproti velkým elektrickým SUV.

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Centrum pro dopravu a energetiku
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Všechny komentáře (10)
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SV

Slavomil Vinkler

20.7.2026 15:53
Podle jedné ze studií je to důsledek nastavení emisních předpisů, které výrobcům vychází lépe pro ta veliká auta.
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Radek Čuda

20.7.2026 15:54
" ... povinné uvádění rozměrů vozidel v registračních certifikátech." ... to snad u nás je už dávno standard, ne?
Cena parkovného v návaznosti na rozměry vozidel je samozřejmě ok, ale nejsu si jist, že to mnoho vyřeší ... bo lidi to parkovat nenaučí a pro některé není problém s Fabkou zabrat místa jak pro s-klasse.
Jinak je to sice hezký povzdech a já s ním v zásadě souhlasím, ale nejsem si vědom, že by zrovna proti tomuto aktivisté nějak jooo bojovali.
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SV

Slavomil Vinkler

20.7.2026 18:30 Reaguje na Radek Čuda
Ale jooo, propichijí gumy.
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ss

smějící se bestie

20.7.2026 16:12
JO,
stále větší, těžší, složitější i na údržbu a opravy, z mnoha zbytečnými EU činčurádičkami = stále dražší.
!
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Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.7.2026 18:31 Reaguje na smějící se bestie
Takže za lidskou rozežranost už taky může EU? Když se pokusí to nějak regulovat, tak budeš první v řadě kvičet o diktátu z bruselu... radši místo těch ubohých frků kterými tady léta zasíráš diskuse pod každým článkem navštiv gerontologa ať ti na tu demenci něco napíše
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Dorian Černý

Dorian Černý

20.7.2026 16:58
Velký auta by měla EU zakázat místo zakazování veganských párků nebo řešení blbostí jako regulace koček (chat control) ap.
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SV

Slavomil Vinkler

20.7.2026 18:29 Reaguje na Dorian Černý
Jak píše Vacek. Malé auto je neprodejné, stojí jako velké.
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Pe

Petr

20.7.2026 20:09 Reaguje na Slavomil Vinkler
Opačně - velké stojí výrobce jako malé, můžou ho ale prodat za daleko víc, takže vydělají mnohem víc než na malém.
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RV

Richard Vacek

20.7.2026 17:45
Malé auto všechny ty nesmysly, které Brusel vymyslel, neuveze.
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SV

Slavomil Vinkler

20.7.2026 18:32 Reaguje na Richard Vacek
Píše se, že malá škodovka z (indie) bez těch .... stojí 180 tisíc.
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