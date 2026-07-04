https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kolin-pokracuje-s-pilotnim-projektem-soukromych-predzahradek-na-sidlisti
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kolín pokračuje s pilotním projektem soukromých předzahrádek na sídlišti

4.7.2026 00:35 | KOLÍN (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Kolín pokračuje s pilotním projektem soukromých předzahrádek u přízemních bytů na sídlišti v Hrnčířské ulici. Záměr nabídnout lidem otevřené a dosud nevyužívané plochy mezi bytovými domy představilo město poprvé letos v únoru, následovala další setkání, kde se město a zájemci dohodli na konečné podobě projektu. Zájem projevili lidé ve třech ze čtyř bytových domů, vzniknout by nyní mělo jedenáct předzahrádek, řekly ČTK místostarostka Iveta Mikšíková (Změna pro Kolín) a městská architektka Jitka Molnárová.
 
"Proběhlo už třetí sezení se společenstvími vlastníků jednotek a už se blíží první realizace. V létě bychom chtěli realizovat ploty, v září, v říjnu bychom chtěli osadit první zeleň a později další změny," řekla Mikšíková. Další úpravy, které jsou podmíněné vypracováním projektu a stavebním povolením, se podle ní uskuteční příští rok. Jde například o úpravy parkovacích a zpevněných ploch, cest nebo veřejné osvětlení. Pozemky, které dosud zůstávaly většinou bez využití, město zájemcům za symbolickou korunu za metr čtvereční měsíčně pronajme. Nájemní smlouvy by se měly začít podepisovat v létě.

Cílem pilotního projektu je otestovat zájem lidí o dlouhodobý pronájem části veřejných ploch, které budou sami udržovat a využívat. Projekt se pak může rozšířit do dalších lokalit. Na sídlištích v Kolíně podle Molnárové žije zhruba 10 000 lidí, problémem je nedostatek soukromých nebo polosoukromých venkovních prostor. Město reagovalo i na to, že podobné projekty vznikají spontánně, společná pravidla by jim mohla dát jednotnější vzhled.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Dokončení prvního vídeňského superbloku Foto: MA 28/Fürthner Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Vídeň má svůj „venkovní obývák“. Město dokončilo proměnu části obvodu Favoriten Využití brownfieldů formou městského zemědělství Foto: Mendelova univerzita v Brně Co s brownfieldy? Výzkumníci z Mendelovy univerzity představili jejich unikátní využití v městském zemědělství Zahrada Foto: Zdeňka Vítková Ekolist.cz Galerie v Pardubicích přijde o malou zahradu kvůli parkovišti

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist