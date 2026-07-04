Kolín pokračuje s pilotním projektem soukromých předzahrádek na sídlišti
4.7.2026 00:35 | KOLÍN (ČTK)
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Cílem pilotního projektu je otestovat zájem lidí o dlouhodobý pronájem části veřejných ploch, které budou sami udržovat a využívat. Projekt se pak může rozšířit do dalších lokalit. Na sídlištích v Kolíně podle Molnárové žije zhruba 10 000 lidí, problémem je nedostatek soukromých nebo polosoukromých venkovních prostor. Město reagovalo i na to, že podobné projekty vznikají spontánně, společná pravidla by jim mohla dát jednotnější vzhled.
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