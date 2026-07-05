Vídeň zavádí dopravně zklidněná sousedství. Inspiraci našla v Londýně
Inspirací jsou britské Low Traffic Neighbourhoods, které se v Londýně začaly rozvíjet během pandemie covidu–19 a osvědčily se jako účinný způsob, jak zklidnit ulice, zvýšit bezpečnost a podpořit pěší i cyklistickou dopravu. Od roku 2020 vzniklo v britské metropoli přes 200 takových oblastí, často s využitím dočasných prvků, které lze snadno měnit podle potřeby.
Vídeň nyní tuto filozofii přebírá a nabízí ji svým městským částem, především v lokalitách, kde je potřeba zlepšit prostředí v okolí škol, školek nebo na jinak vytížených ulicích. Princip je jednoduchý: pomocí metod taktického urbanismu zde dojde k omezení průjezdu aut a uvolněný prostor získá novou funkci. Květináče, barevné značení, lavičky, stoly nebo dopravní úpravy dokážou během krátké doby proměnit charakter ulice a výrazně zlepšit podmínky pro pohyb i setkávání lidí.
Podle radní pro městské plánování Ulli Sima Vídeň ráda přebírá zahraniční inspiraci, pokud přináší obyvatelům skutečný užitek. Právě v době napjatých rozpočtů je podle ní důležité hledat cenově dostupná řešení, která lze realizovat bez rozsáhlých stavebních prací a která ve spolupráci s městskými obvody postupně zlepšují kvalitu života. Jednoduché kroky, jako je odklonění dopravy, mobiliář nebo mobilní zeleň, přitom umožňují nejen zklidnění ulic, ale i vznik nového prostoru k pobytu venku, zejména v místech s vysokým vytížením a nedostatkem stínu.
Klíčovým prvkem konceptu Low Traffic Grätzl je organizace dopravy. Podobně jako v superbloku v obvodu Favoriten zde magistrát využije diagonální filtry, nové jednosměrky a další opatření, která brání autům projíždět čtvrtí přímo. Rezidenti, zásobování i záchranné složky se do čtvrti dostanou bez omezení, cyklisté budou moci projíždět celým sousedtvím a tam, kde to podmínky dovolí, mohou vzniknout i pěší zóny a oblasti zcela bez aut.
První takové sousedství vznikne kolem Wolfganggasse v obvodu Meidling jihozápadně od centra města, vymezené ulicemi Längenfeldgasse, Steinbauergasse, Siebertgasse a Arndtstraße. Radnice počítá s realizací od letošního podzimu do konce roku 2026. Před samotnou úpravou město ještě provede dopravní analýzu, která potvrdí přesné územní vymezení a vhodná opatření. Vídeňský magistrát přitom bere v úvahu možné synergie s dalšími městskými projekty, například s rozšiřováním cyklostezek, výstavbou metra nebo modernizací sítě dálkového vytápění.
Meidling však bude jen začátek. Magistrát už připravuje další projekty v obvodech Mariahilf, Alsergrund a Rudolfsheim‑Fünfhaus. V příštích letech má ve Vídni postupně vzniknout síť zklidněných čtvrtí, které postupně promění podobu města a nabídnou obyvatelům více příjemných míst k trávení času.
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