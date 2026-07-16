Jak Vídeň zvládá vedra? Díky zeleni, vodním prvkům i „cool zónám“
Klíčovou roli při zvládání extrémních teplot hraje v rakouské metropoli voda. Napříč městem je k dispozici přibližně 1 800 veřejných pítek a jejich počet radnice dál navyšuje. Vedle snadného přístupu k pitné vodě sází magistrát také na aktivní ochlazování ulic, náměstí a parků. K tomu slouží více než 120 mlžicích zařízení, 12 vodních hřišť i desítky dalších vodních prvků.
Současně se město připravuje i na budoucnost a prostřednictvím strategie Wiener Wasser 2050 investuje do rozvoje vodovodní sítě a budování nových zásobníků tak, aby mělo dostatek vody i v dalších letech. Na rozvoj a modernizaci vodohospodářské infrastruktury Vídeň každoročně vyčleňuje až 130 milionů eur.
Jednou z konkrétních odpovědí vídeňského magistrátu na vedra jsou „cool zóny“. Jde o veřejně přístupné vnitřní prostory, často knihovny nebo komunitní centra, kde je stabilně nižší teplota a kde lze trávit volný čas. Od pilotního provozu na dvou místech v roce 2023 se jejich počet výrazně zvýšil. Letos jich funguje už 34 a jsou k dispozici v 19 z celkem 23 městských obvodů. Do budoucna má mít podle radního pro klima Jürgena Czernohorszkyho každá městská část alespoň jednu.
Rakouská metropole se nesoustředí pouze na zmírňování následků veder, ale snaží se předcházet i samotnému přehřívání města. Proto každoročně vysazuje na 4 500 stromů, zakládá nové zelené plochy a upravuje veřejný prostor tak, aby zadržoval méně tepla. Od roku 2021 vzniklo nebo prošlo úpravou téměř 600 000 metrů čtverečních parků a městské zeleně, další stovky tisíc metrů čtverečních jsou v plánu.
Součástí městské strategie je také postupné odstraňování nepropustných asfaltových povrchů a jejich nahrazování zelení nebo materiály, které méně akumulují teplo. V rámci iniciativy „Pryč s asfaltem“ už od roku 2020 vzniklo na tomto principu více než 300 projektů napříč celým městem a další už magistrát připravuje.
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K ochraně před vedry patří i průběžná komunikace s obyvateli. Město ve spolupráci s meteorology z GeoSphere Austria sleduje vývoj počasí a upozorňuje obyvatele na rizikové situace. Informace jsou dostupné online i v mobilní aplikaci Stadt Wien. Doplňuje je praktický rádce, který vysvětluje dopady horka na zdraví a nabízí celou řadu doporučení.
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