Vídeň má svůj „venkovní obývák“. Město dokončilo proměnu části obvodu Favoriten | Obrazem
Na proměně čtvrti město systematicky pracovalo od roku 2021. Nejprve připravilo koncept, který následně otestovalo v pilotní fázi, a v letech 2023 až 2025 realizovalo samotnou přestavbu. Od začátku radnice kladla důraz na zapojení místních do přípravného procesu. Obyvatelé se účastnili „pouličních laboratoří“, komentovaných procházek i různých sousedských akcí a přinášeli vlastní podněty, které magistrát bral v potaz při koncepci finální podoby.
Výsledkem je výrazná proměna veřejného prostoru, kterou ilustrují i konkrétní čísla. Radnice odstranila asfalt z více než 7 000 m2 ploch a nahradila ho zelení. Vysadila 66 nových stromů a doplnila čtvrť o desítky zelených ploch i menší veřejná prostranství. Díky zklidnění dopravy se tu podařilo snížit hluk, zlepšit kvalitu ovzduší i zvýšit bezpečnost v ulicích.
Podle radní pro městské plánování Ulli Sima znamená superblok pro rakouskou metropoli výrazný krok vpřed. Jak radní uvedla při jeho dokončení, vznikl zde mezinárodní ukázkový projekt, který díky zklidněným ulicím, novým zeleným plochám, hřištím i místům k posezení získává charakter venkovního obývacího pokoje.
Srdcem projektu je nová pěší zóna v okolí střední školy Herzgasse. Prostor dnes slouží nejen žákům, ale celé komunitě a zároveň pomáhá zmírňovat dopady letních veder. Povrchy umožňují vsakování vody, světlá dlažba a vodní prvky pomáhají ochlazovat okolí během horkých dní. Design prostoru doplňuje zemitě červená cihlová dlažba, která odkazuje na místní cihlářskou tradici a navozuje atmosféru klidného vnitrobloku.
Radnice doplnila superblok o řadu volnočasových prvků. Přibyly tu desítky laviček i herní zóny pro děti. Ochlazení v horkých dnech zajistí mimo jiné dva potůčky, pergoly s mlhovými tryskami, mlžítka, vodní prvky a pítka.
Zásadní součást realizace představovalo omezení tranzitní dopravy. Magistrát odklonil automobilový provoz pomocí diagonálních filtrů na hlavní komunikace, což přineslo zklidnění uvnitř čtvrti. Vjezd ale zůstává i nadále možný, zejména pro rezidenty, zásobování i záchranné složky. Radnice zároveň upravila dopravní režim tak, aby většina ulic umožňovala jízdu na kole v obou směrech.
Otevření superbloku město oslavilo společně s obyvateli pouliční sousedskou slavností.
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