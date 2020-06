Pardubice zvažují, že by na Červeňáku mohli žít divocí koně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Česká krajina Pro Červeňák by stačili tři koně, bylo by možné zapůjčit je z Milovic, kde je velké stádo.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V přírodním parku Červeňák v Pardubicích by mohli žít divocí koně. Návrh ochránců přírody se vedení města zamlouvá a určitě ho zváží. Koně z Exmooru se již osvědčili v Čechách u Milovic, na Moravě v národním parku Podyjí nebo na Plachtě v Hradci Králové. ČTK to řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

"Jednalo by se o divoké koně původně z Anglie. Základem by bylo vybudovat pro ně ohradník vzhledem k jejich bezpečnosti. Jak v Milovicích, tak i na Plachtě spásají nepůvodní trávy, díky tomu se tam navrací původní traviny i léčivky," řekl Nadrchal.

Divocí koně jsou podle Davida Čípa z Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř velmi nenároční. Spásají agresivní druhy vegetace, které ostatní druhy koní nežerou. Mohou být celoročně venku a nemusí se přikrmovat.

"Nepotřebují žádnou extra péči, nejsou přešlechtění. Podmínky na Červeňáku jsou pro ně vhodné. Bývalé vojenské prostory dokážou dobře udržovat. Tady by mohly růst kopretiny, chrastavce, mateřídouška," řekl ČTK Číp.

Ochránci by zajistili elektrické ohradníky. Pro Červeňák by stačili tři koně, bylo by možné zapůjčit je z Milovic, kde je velké stádo. Náměstek Nadrchal proto neočekává případné vysoké náklady.

Území Červeňák je bývalé vojenské cvičiště, které město loni získalo zdarma od armády. O 19 hektarů oficiálně požádalo poprvé v roce 2011. Podmínkou převodní smlouvy bylo, že radnice nesmí 20 let lokalitu komerčně využívat, prodat, pronajmout a oblast si musí zachovat přírodní ráz.

Nějaké drobnější změny místo čekají, navrhne je územní studie, která bude hotova do konce roku. Podle Nadrchala by ideálně mělo jít o kompromis mezi divokou přírodou a parkovou úpravou.

"Jedním z možných řešení je vytvořit v lokalitě například mlatové cesty, cyklostezky, doplnit zde lavičky a drobný mobiliář či vybudovat dětské hřiště, vše přírodního charakteru, ve snaze prostor oživit a přilákat sem veřejnost," řekl Nadrchal.

V území jsou dva mosty přes Chrudimku. Oblast kolem řeky je evropsky významnou lokalitou s chráněnými druhy. Oba mosty jsou kvůli špatnému stavu zavřené. Most zvaný Zeleňák město do konce roku nejspíš opraví. Most pojmenovaný Červeňák se nejspíš opravy jen tak nedočká.

"Oprava by stála několik desítek milionů korun. Podle posledního posudku bychom tam lidi vůbec neměli pouštět. Jenže stejně vyřízli oplocení a na vlastní riziko přes něj chodí," řekl Nadrchal.

reklama