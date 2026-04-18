Pardubický most Červeňák čeká oprava, památkovou ochranu nezískal
Spolek Chráníme stromy se obával toho, že město most zdemoluje. Památková ochrana byla podle něj způsob, jak most s jistotou zachovat. Ministerstvo kultury spolku po mnoha urgencích a měsících sdělilo, že řízení o prohlášení mostu za technickou památku vůbec nezahájí. Totéž se týkalo i návrhu spolku vyhlásit památkou zbylé vojenské arfefakty, především cvičné pilíře, řekl ČTK Miroslav Seiner ze spolku.
"Považujeme toto rozhodnutí za věcně i procesně pochybné o to více, že argumentace úředníků ministerstva kultury je místy až komicky absurdní. Protože stát odmítá most a další památky na Červeňáku chránit, je teď veškerá odpovědnost na městě jako na vlastníkovi, aby si uvědomil, že má k těmto objektům přistupovat jako k cennosti Pardubic," řekl Seiner.
Poté, co se po letech zvažování radnice rozhodla, že most opraví, hledala varianty, jak to udělat. Nakonec loni zamítla možnost zvýšení nosnosti mostu, aby přes něj mohly v případě potřeby jezdit sanitky. Bude dál sloužit jen chodcům a cyklistům.
Radnice aktuálně dokončuje tendr na projektanta. "Základním parametrem je zachování stávající pohledové podoby Červeňáku, tedy zachování jeho historické identity. Chceme, aby se projektant zaměřil také na maximální efektivitu budoucích výdajů," řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).
Projektant připraví návrh, který ponechá stávající nosné ocelové konstrukce. Spodní stavbu mostu čeká generální oprava, stejně tak nosné prvky, které doplní nová konstrukce mostovky. Součástí projektu bude i nové mostní příslušenství a zádržný systém i výměna nevyhovujících konstrukcí a poškozených mostních prvků.
"Otevřená soutěž aktuálně běží, projektant bude mít čtyři měsíce na odevzdání díla s tím, že bude mít za povinnost odprezentovat pro zastupitele města Pardubic jím navržené koncepční řešení generální opravy mostu," řekl Hrabal.
