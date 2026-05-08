https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vycpany-medved-ludvik-se-stal-soucasti-expozice-na-zamku-v-nachode
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vycpaný medvěd Ludvík se stal součástí expozice na zámku v Náchodě

8.5.2026 13:31 | NÁCHOD (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | M Kuhn / Flickr.com
Státní zámek Náchod má nový exponát, vycpaného medvěda Ludvíka. Šelma, která žila v upraveném zámeckém příkopě, uhynula loni v lednu. ČTK o novém exponátu informovali zástupci města. Medvědi Ludvík a Dáša se do Náchoda dostali v polovině 90. let minulého století, pocházeli z cirkusového prostředí. Medvědice Dáša uhynula na podzim 2022.
 
"Medvědi k náchodskému zámku patří stejně jako jeho silueta. Ludvík a Dáša byli pro mnoho lidí symbolem návštěvy zámku i vzpomínek na dětství. Jsem rád, že se podařilo tuto tradici zachovat a důstojně ji připomenout i dalším generacím," uvedl starosta Jan Birke (Jan Birke pro Náchod).

Nový exponát je v místnosti u arkádové chodby v prvním patře hlavní zámecké budovy. "Kolem tohoto exponátu povedou všechny naše prohlídkové okruhy, tedy každý, kdo bude mít platnou vstupenku, si může Ludvíka prohlédnout," uvedl kastelán zámku Petr Ťažký.

Uhynulého medvěda Ludvíka preparovala dermoplastickou metodou specializovaná společnost. Náklady na vyhotovení preparátu a následnou instalaci na náchodském zámku činily 176 660 korun.

Novodobá historie chovu medvědů na náchodském zámku začala v první polovině 90. let minulého století, kdy se do Náchoda dostali medvědi Ludvík a Dáša. V květnu 1994 převzala zvířata do péče nadace Spisovatelé za práva zvířat. Po zajištění odborné péče a karantény byl pro ně upraven zámecký příkop, do kterého byli převezeni 6. března 1995. "Při návštěvě spisovatele Josefa Škvoreckého dostali jména František a Františka, ale veřejnost i ošetřovatelé používali dál jména Ludvík a Dáša," řekla ČTK mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Medvědice Dáša uhynula 25. října 2022. "Vzhledem k jejímu vysokému věku a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu bylo rozhodnuto o jejím uspání, aby netrpěla," sdělila Adlof. Medvěd Ludvík uhynul loni 23. ledna. "Město se rozhodlo tuto významnou část historie uchovat. Výsledkem je jeho odborně zpracovaný dermoplastický preparát, který nyní rozšiřuje zámeckou expozici a připomíná příběh medvědů na náchodském zámku," dodala Adlof.

Zámek Náchod je jednou z památek ve správě Národního památkového ústavu v Královéhradeckém kraji. Dalšími jsou zámky Opočno, Hrádek u Nechanic, Ratibořice a hospitál Kuks.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Pražský hrad při západu slunce Foto: Tom Mrazek Flickr Pro veřejnost se otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu Most Červeňák v Pardubicích Foto: Petr1888 Wikimedia Commons Pardubický most Červeňák čeká oprava, památkovou ochranu nezískal Starokladrubští bělouši Foto: Lubomír Havrda Wikimedia Commons Kniha odhaluje málo známou historii císařské stáje v Kladrubech

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist