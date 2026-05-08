Vycpaný medvěd Ludvík se stal součástí expozice na zámku v Náchodě
Nový exponát je v místnosti u arkádové chodby v prvním patře hlavní zámecké budovy. "Kolem tohoto exponátu povedou všechny naše prohlídkové okruhy, tedy každý, kdo bude mít platnou vstupenku, si může Ludvíka prohlédnout," uvedl kastelán zámku Petr Ťažký.
Uhynulého medvěda Ludvíka preparovala dermoplastickou metodou specializovaná společnost. Náklady na vyhotovení preparátu a následnou instalaci na náchodském zámku činily 176 660 korun.
Novodobá historie chovu medvědů na náchodském zámku začala v první polovině 90. let minulého století, kdy se do Náchoda dostali medvědi Ludvík a Dáša. V květnu 1994 převzala zvířata do péče nadace Spisovatelé za práva zvířat. Po zajištění odborné péče a karantény byl pro ně upraven zámecký příkop, do kterého byli převezeni 6. března 1995. "Při návštěvě spisovatele Josefa Škvoreckého dostali jména František a Františka, ale veřejnost i ošetřovatelé používali dál jména Ludvík a Dáša," řekla ČTK mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.
Medvědice Dáša uhynula 25. října 2022. "Vzhledem k jejímu vysokému věku a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu bylo rozhodnuto o jejím uspání, aby netrpěla," sdělila Adlof. Medvěd Ludvík uhynul loni 23. ledna. "Město se rozhodlo tuto významnou část historie uchovat. Výsledkem je jeho odborně zpracovaný dermoplastický preparát, který nyní rozšiřuje zámeckou expozici a připomíná příběh medvědů na náchodském zámku," dodala Adlof.
Zámek Náchod je jednou z památek ve správě Národního památkového ústavu v Královéhradeckém kraji. Dalšími jsou zámky Opočno, Hrádek u Nechanic, Ratibořice a hospitál Kuks.
