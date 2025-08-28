https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pardubicky-obvod-ustoupil-od-stavby-parkoviste-petice-zachranila-stromy
Pardubický obvod ustoupil od stavby parkoviště, petice zachránila stromy

28.8.2025 20:13 | PARDUBICE (ČTK)
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Nové parkoviště se čtyřicítkou míst na sídlišti Závodu Míru v Pardubicích městský obvod stavět nebude. Části obyvatel vadilo, že by se kvůli tomu musely kácet zdravé stromy. Petici podepsalo 1200 lidí. Od investice proto obvod ustoupil. ČTK to řekl autor petice Jiří Schmidt.
 
"Dohodli jsme se s panem starostou, že se stromy v celém jednom vnitrobloku kvůli betonovému parkovišti kácet nebudou. Investiční akce je zastavená," řekl Schmidt.

Parkoviště mělo stát mezi domy č.p. 1823 a 1828, podle Schmidta tam roste 52 stromů, z toho pouze pět stromů dožívá. Parkování tam obvod chtěl stavět na základě studie, která navrhovala modernizaci veřejných prostranství včetně obnovy zeleně, po etapách se mělo kácet 150 stromů.

"Dohodli jsme se, že vznikne pracovní skupina, která za účasti expertů posoudí kolizní místa ve studii, a budeme hledat alternativní řešení," řekl Schmidt. Podle něj studie neměla žádný oponentní posudek a teď se to napraví.

Ještě před peticí a vyjádřenou nevolí neměl obvod informace o tom, že by někomu stavba parkoviště vadila, řekl starosta městského obvodu I Filip Šťastný (ANO).

"Studie vznikala s veřejnou debatou. Je to tak dva roky zpátky. Tehdy se to nesetkalo s žádnou vlnou nevole a teď najednou zničehonic se zvedla obrovská vlna nevole a my se divíme proč. Protože parkoviště, nebyl nápad obvodu, ale přišlo s tím předsednictvo SVJ přilehlého domu," řekl Šťastný.

Obvod tam také chce ve vnitrobloku postavit inkluzivní hřiště pro handicapované a zdravé děti, na to chce získat dotace. Kácet stromy se nakonec nebudou. "Hřiště dokážeme uzpůsobit tak, aby nebylo kácení potřeba," řekl starosta. Se stavbou hřiště petičníci souhlasí, je to podle nich smysluplná věc.

Podle Schmidta by obvod měl začít nekonfliktními investicemi, na kterých se shodnou všichni. Obvod například letos a příští rok modernizuje dva chodníky, které vedou skrz sídliště od mostu Kpt. Bartoše směrem ke kruhovému objezdu u obchodního centra.

"Chodníky jsou palčivá záležitost. Na všech pardubických sídlištích už mají novější vzor chodníku, u nás zůstávají 70. léta. Jinak nám ještě vadí segreace, to znamená, že v jednom vnitrobloku je jenom hřiště, v druhém jenom parkoviště," řekl Schmidt.

Pracovní skupina se podle starosty sejde do několika týdnů. Jestli bude panovat shoda, netuší. "Vytipujeme kolizní body a budeme hledat řešení. Samozřejmě to neznamená, že se to bude líbit všem, protože někdo chce parkoviště, další tam chce dětské hřiště a třetí tam chce jenom zeleň. Počítám s tím, že to bude problematické, je těžké najít stoprocentní shodu," řekl starosta.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
