Pavel: Popírači změn klimatu se pravděpodobně mýlí, lidé to cítí na vlastní kůži
reklama
Meteorologové dnes potvrdili, že novým absolutním teplotním maximem Česka bylo nedělních 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku. Nová hodnota je dokonce o 0,2 °C vyšší, než činí historický rekord Německa.
ČHMÚ oznámil, že devět z deseti nejvyšších teplot v historii měření je právě z uplynulého víkendu. Jediná teplota v první desítce, která není z poslední soboty a neděle, je původní celorepublikový rekord 40,4 stupně z 20. srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy. Překonání teplotního maxima pro ČR o 1,5 stupně, jako se to stalo tento víkend, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní, uvedli na síti X.
V Doksanech padl teplotní rekord už v sobotu, kdy tam meteorologové naměřili 40,9 stupně. V neděli bylo ale maximum pokořeno znovu, a to o celý jeden stupeň. Doksany jsou tak v první desítce nejvyšších teplot země dvakrát - na prvním a třetím místě. Na druhé příčce je Tuhaň na Mělnicku s rovnými 41 stupni z neděle.
Tabulka s deseti nejvyššími teplotami naměřenými v Česku:
|Stanice
|Okres
|Maximum teploty vzduchu
|Nadmořská výška (m n. m.)
|Datum
|Doksany
|Litoměřice
|41,9
|158
|28.06.2026
|Tuhaň
|Mělník
|41,0
|160
|28.06.2026
|Doksany
|Litoměřice
|40,9
|158
|27.06.2026
|Ústí nad Labem-Vaňov
|Ústí nad Labem
|40,8
|150
|28.06.2026
|Plzeň-Mikulka
|Plzeň-město
|40,7
|360
|28.06.2026
|Plzeň-Bolevec
|Plzeň-město
|40,7
|331
|28.06.2026
|Husinec-Řež
|Praha-východ
|40,6
|250
|28.06.2026
|Dobřichovice
|Praha-západ
|40,4
|205
|20.08.2012
|Dobřany
|Plzeň-jih
|40,3
|347
|28.06.2026
|Husinec-Řež
|Praha-východ
|40,3
|250
|27.06.2026
Zdroj: ČHMÚ
Stanice Doksany patří díky své poloze mezi nejteplejší meteorologické stanice ČHMÚ. Stanice leží v nadmořské výšce 158 m n. m. v otevřené zemědělské a poměrně suché oblasti, což může vést při vhodných podmínkách k silnějšímu zahřívání vzduchu, sdělili meteorologové v tiskové zprávě.
Denní maxima teploty vzduchu 35 °C a více byly v sobotu 27. června zaznamenány na 160 (63 %) a v neděli 28. června na více než 200 (80 %) stanicích sítě ČHMÚ.
Dle sondážního měření bylo v neděli odpoledne ve výšce kolem 1500 m n. m. nad Prahou 24,4 stupně Celsia. "Nikdy dříve se takto teplá vzduchová hmota v historii sondážních měření nad ČR nevyskytovala," uvedl ČHMÚ.
reklama
Dále čtěte |
reklama