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Pavel: Popírači změn klimatu se pravděpodobně mýlí, lidé to cítí na vlastní kůži

29.6.2026 19:42 | PRAHA (ČTK/Ekolist)
Foto | Gerd Altmann / Pixabay
Změny klimatu pociťují lidé v Česku na vlastní kůži a ti, kteří je popírají, se pravděpodobně mýlí. Ve svém živém vysílání na facebooku to dnes řekl prezident Petr Pavel. Reagoval tak na dotaz na teplotní rekordy, které padaly o víkendu dva dny po sobě. Devět z deseti nejvyšších teplot v ČR je z uplynulého víkendu, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
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"Říkal jsem si u toho, že všichni ti, kteří tvrdí, že klimatická změna je nesmysl, se pravděpodobně mýlí, a že to všichni vidíme a cítíme na vlastní kůži," odpověděl na dotazy prezident. Dodal, že se snažil celou dobu držet v dosahu klimatizace, ve stínu či v blízkosti vody.

Meteorologové dnes potvrdili, že novým absolutním teplotním maximem Česka bylo nedělních 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku. Nová hodnota je dokonce o 0,2 °C vyšší, než činí historický rekord Německa.

Zdroj | ČHMÚ

ČHMÚ oznámil, že devět z deseti nejvyšších teplot v historii měření je právě z uplynulého víkendu. Jediná teplota v první desítce, která není z poslední soboty a neděle, je původní celorepublikový rekord 40,4 stupně z 20. srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy. Překonání teplotního maxima pro ČR o 1,5 stupně, jako se to stalo tento víkend, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní, uvedli na síti X.

V Doksanech padl teplotní rekord už v sobotu, kdy tam meteorologové naměřili 40,9 stupně. V neděli bylo ale maximum pokořeno znovu, a to o celý jeden stupeň. Doksany jsou tak v první desítce nejvyšších teplot země dvakrát - na prvním a třetím místě. Na druhé příčce je Tuhaň na Mělnicku s rovnými 41 stupni z neděle.

Tabulka s deseti nejvyššími teplotami naměřenými v Česku:

StaniceOkresMaximum teploty vzduchuNadmořská výška (m n. m.)Datum
DoksanyLitoměřice41,915828.06.2026
TuhaňMělník41,016028.06.2026
DoksanyLitoměřice40,915827.06.2026
Ústí nad Labem-VaňovÚstí nad Labem40,815028.06.2026
Plzeň-MikulkaPlzeň-město40,736028.06.2026
Plzeň-BolevecPlzeň-město40,733128.06.2026
Husinec-ŘežPraha-východ40,625028.06.2026
DobřichovicePraha-západ40,420520.08.2012
DobřanyPlzeň-jih40,334728.06.2026
Husinec-ŘežPraha-východ40,325027.06.2026

Zdroj: ČHMÚ

Stanice Doksany patří díky své poloze mezi nejteplejší meteorologické stanice ČHMÚ. Stanice leží v nadmořské výšce 158 m n. m. v otevřené zemědělské a poměrně suché oblasti, což může vést při vhodných podmínkách k silnějšímu zahřívání vzduchu, sdělili meteorologové v tiskové zprávě.

Denní maxima teploty vzduchu 35 °C a více byly v sobotu 27. června zaznamenány na 160 (63 %) a v neděli 28. června na více než 200 (80 %) stanicích sítě ČHMÚ.

Dle sondážního měření bylo v neděli odpoledne ve výšce kolem 1500 m n. m. nad Prahou 24,4 stupně Celsia. "Nikdy dříve se takto teplá vzduchová hmota v historii sondážních měření nad ČR nevyskytovala," uvedl ČHMÚ.

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