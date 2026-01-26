Pěstitelé zeleniny v ČR by chtěli, aby spotřebitelé kupovali domácí produkci
Loňskou úrodu zeleniny hodnotí Nebeská jako velmi dobrou. Zelenině se podle ní dařilo, ale bylo to na úkor cen, které se rapidně snížily. "Bude to znát na hospodářském výsledku téměř všech pěstitelů zeleniny v České republice. Vyšší produkce rozhodně nebude kompenzovat nižší ceny," řekla Nebeská.
Rozloha polí se zeleninou loni meziročně vzrostla o 192 hektarů na 11.104 hektarů, vyplývá ze situační a výhledové zprávy, kterou sestavilo ministerstvo zemědělství a ZUČM. Tržní produkce zeleniny pro obchodní síť a zpracovatelský průmysl loni podle předběžných výsledků meziročně vzrostla o 8,3 procenta na 229.899 tun.
Pěstitelé zeleniny v Česku by uvítali, kdyby spotřebitelé kupovali domácí produkci. "Určitě bychom si moc přáli, aby spotřebitelé nakupovali českou zeleninu a zaměřili se na lokální produkci obecně. Myslíme si, že je to dobré pro celou českou ekonomiku," uvedla Nebeská. Velká část zeleniny, která se v Česku prodává, pochází z ciziny. Celkově je Česká republika v této oblasti soběstačná zhruba z třetiny, čísla se ale liší podle druhu plodiny.
Pro stabilizaci celého sektoru by podle Nebeské bylo potřeba například zajistit ve státním rozpočtu dostatek peněz na národní dotace na pěstování zeleniny, rozšířit závlahové systémy nebo snížit ceny energií pro závlahy a osvětlení a vytápění skleníků. Zelináři si také stěžují na vysoké zatížení sezonní práce brigádníků odvody ze mzdy. Podle nich jsou podstatně vyšší než v sousedních zemích, například v Polsku nebo Německu, čímž se snižuje konkurenceschopnost českých zemědělců. Obavy mají i z toho, že po skončení války na Ukrajině odejde část zahraničních sezonních pracovníků zpět do vlasti a v zelinářství bude chybět pracovní síla.
