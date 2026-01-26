https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pestitele-zeleniny-v-cr-by-chteli-aby-spotrebitele-kupovali-domaci-produkci
Pěstitelé zeleniny v ČR by chtěli, aby spotřebitelé kupovali domácí produkci

26.1.2026 18:37 | SEČ (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Loňská úroda zeleniny v Česku byla velmi dobrá, ale ceny zeleniny výrazně klesly, uvedla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy (ZUČM) Monika Nebeská na 70. Zelinářských dnech v Seči na Chrudimsku. Pokles cen bude podle ní znát na hospodářských výsledcích pěstitelských firem.
 
Nebeská upozornila na vysoký rozdíl mezi cenami, za něž prodávají pěstitelé produkci obchodním řetězcům a velkoobchodům. Přes ně putuje od členů Zelinářské unie ke spotřebitelům zhruba 80 procent produkce, zbývající se prodává jinými kanály. "Prodeje ze dvora jsou stále větší trend, ale rozhodně se nevyhneme tomu, abychom prodávali přes obchodní řetězce a velkoobchody," uvedla Nebeská.

Loňskou úrodu zeleniny hodnotí Nebeská jako velmi dobrou. Zelenině se podle ní dařilo, ale bylo to na úkor cen, které se rapidně snížily. "Bude to znát na hospodářském výsledku téměř všech pěstitelů zeleniny v České republice. Vyšší produkce rozhodně nebude kompenzovat nižší ceny," řekla Nebeská.

Rozloha polí se zeleninou loni meziročně vzrostla o 192 hektarů na 11.104 hektarů, vyplývá ze situační a výhledové zprávy, kterou sestavilo ministerstvo zemědělství a ZUČM. Tržní produkce zeleniny pro obchodní síť a zpracovatelský průmysl loni podle předběžných výsledků meziročně vzrostla o 8,3 procenta na 229.899 tun.

Pěstitelé zeleniny v Česku by uvítali, kdyby spotřebitelé kupovali domácí produkci. "Určitě bychom si moc přáli, aby spotřebitelé nakupovali českou zeleninu a zaměřili se na lokální produkci obecně. Myslíme si, že je to dobré pro celou českou ekonomiku," uvedla Nebeská. Velká část zeleniny, která se v Česku prodává, pochází z ciziny. Celkově je Česká republika v této oblasti soběstačná zhruba z třetiny, čísla se ale liší podle druhu plodiny.

Pro stabilizaci celého sektoru by podle Nebeské bylo potřeba například zajistit ve státním rozpočtu dostatek peněz na národní dotace na pěstování zeleniny, rozšířit závlahové systémy nebo snížit ceny energií pro závlahy a osvětlení a vytápění skleníků. Zelináři si také stěžují na vysoké zatížení sezonní práce brigádníků odvody ze mzdy. Podle nich jsou podstatně vyšší než v sousedních zemích, například v Polsku nebo Německu, čímž se snižuje konkurenceschopnost českých zemědělců. Obavy mají i z toho, že po skončení války na Ukrajině odejde část zahraničních sezonních pracovníků zpět do vlasti a v zelinářství bude chybět pracovní síla.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
