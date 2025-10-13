https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pirati-pozadali-pavla-aby-zvazil-nejmenovani-macinky-a-turka-ministry
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Piráti požádali Pavla, aby zvážil nejmenování Macinky a Turka ministry

13.10.2025 13:39 | PRAHA (ČTK)
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Wikimedia Commons
Opoziční Piráti požádali v otevřeném dopise prezidenta Petra Pavla, aby zvážil možnost nejmenování předsedy Motoristů Petra Macinky a poslance za Motoristy Filipa Turka ministry. Strana uvedla, že hlava státu k tomu má zákonnou oporu na rozdíl od případů, kdy ministry odmítal jmenovat Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Za problematický označili Piráti i možný nástup předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury do funkce šéfa Sněmovny.
 
Prezident má podle Pirátů právo nejmenovat navrženého kandidáta do vlády jen ve výjimečných situacích, kdy tím zabrání vzniku protiprávního stavu. V případě Macinky i Turka by k tomu zákonnou oporu měl, míní. Piráti odkázali i na rozhodnutí slovenské prezidentky Zuzany Čaputové z října 2023, kdy odmítla ministrem životního prostředí jmenovat kandidáta nacionalistické Slovenské národní strany (SNS) Rudolfa Huliaka. Zdůvodnila to kromě jiného tím, že Huliak neuznává existenci klimatické krize.

Analogická situace nastává podle Pirátů v Česku v případě nástupu Macinky do funkce ministra životního prostředí. Jeho možnou nominaci kritizovalo minulý týden více než 20 ekologických organizací, jiný dopis šéfovi ANO Andreji Babišovi, který jedná o vládě s Motoristy a SPD, zaslalo také přes 50 profesorů a 400 vědců. "Již nyní Macinka veřejně avizuje, že poteče 'zelená krev' s tím, že učiní 'kontrarevoluci'. Ministr nemůže postupovat v přímém rozporu s vědeckými závěry a posláním svého ministerstva. Věřím, že tuto naší žádost prezident zváží," uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Zeman podle Pirátů v minulosti jednal prokazatelně protiprávně, když odmítal zcela svévolně jmenovat navržené ministry z důvodů vlastních osobních antipatií. "Tentokrát je ale situace jiná, prezident Pavel může v případě kandidátů Motoristů při nejmenování jednat zcela v souladu s platnou legislativou," podotkl Hřib.

Piráti také žádají, aby se Turek nestal ministrem zahraničí. Zdůvodňují to mimo jiné aktuálním případem zveřejnění archivu starších, později smazaných údajných Turkových výroků na sociálních sítích. Babiš o víkendu řekl, že záležitost pokládá za závažnou, dnes odpoledne bude o záležitosti s Motoristy jednat. Macinka se za Turka postavil, náhradníka za něj nehledá. Piráti upozorňují i na další problémy kolem Turka včetně údajného neprůhledného financování Motoristů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
