Piráti požádali Pavla, aby zvážil nejmenování Macinky a Turka ministry
Analogická situace nastává podle Pirátů v Česku v případě nástupu Macinky do funkce ministra životního prostředí. Jeho možnou nominaci kritizovalo minulý týden více než 20 ekologických organizací, jiný dopis šéfovi ANO Andreji Babišovi, který jedná o vládě s Motoristy a SPD, zaslalo také přes 50 profesorů a 400 vědců. "Již nyní Macinka veřejně avizuje, že poteče 'zelená krev' s tím, že učiní 'kontrarevoluci'. Ministr nemůže postupovat v přímém rozporu s vědeckými závěry a posláním svého ministerstva. Věřím, že tuto naší žádost prezident zváží," uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Zeman podle Pirátů v minulosti jednal prokazatelně protiprávně, když odmítal zcela svévolně jmenovat navržené ministry z důvodů vlastních osobních antipatií. "Tentokrát je ale situace jiná, prezident Pavel může v případě kandidátů Motoristů při nejmenování jednat zcela v souladu s platnou legislativou," podotkl Hřib.
Piráti také žádají, aby se Turek nestal ministrem zahraničí. Zdůvodňují to mimo jiné aktuálním případem zveřejnění archivu starších, později smazaných údajných Turkových výroků na sociálních sítích. Babiš o víkendu řekl, že záležitost pokládá za závažnou, dnes odpoledne bude o záležitosti s Motoristy jednat. Macinka se za Turka postavil, náhradníka za něj nehledá. Piráti upozorňují i na další problémy kolem Turka včetně údajného neprůhledného financování Motoristů.
