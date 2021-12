Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kajano / Shutterstock Písek se už před pěti lety připojil ke konceptu Smart City, který má lidem zajistit ekologické a energeticky úsporné prostředí.

Písek ušetřil za sedm let na energiích 35 milionů korun. Městu to zajistily projekty na modernizaci vytápění, instalaci LED svítidel a úsporu vody. Každoročně ušetří na energiích 4,2 milionu korun v porovnání s tím, kolik platilo před tím. ČTK to řekla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.Nejvýznamnější úspory podle městského úřadu přináší systém individuální regulace vytápění v místnostech. Umožňuje vytápění jednotlivých prostor podle rozvrhu, obsazenosti a programu. Systém je napojený na dispečink společnosti ENESA, která se zaměřuje na energetické stavby a z toho plynoucí úspory a od roku 2021 patří do koncernu ČEZ.

"Velmi dobře si vzpomínám, jak za mnou přišli lidé ze společnosti ENESA s nabídkou na energeticky úsporná opatření, která se zaplatí z úspor energie, jejichž výši nám budou garantovat. Říkal jsem si, že to je tak jednoduché a výhodné, že v tom musí být nějaký háček. Na žádný jsme během osmi let nepřišli a z pohledu dnešních cen elektřiny a plynu jsem více než rád, že jsme tenkrát našli odvahu do toho jít,“ uvedl písecký místostarosta Ondřej Veselý (ČSSD).

Písek se už před pěti lety připojil ke konceptu Smart City, který má lidem zajistit ekologické a energeticky úsporné prostředí. Projekt podporuje ministerstvo životního prostředí. Koncept Smart City se týká především zavádění nových technologií nebo změn v systému dopravy. Písek patřil mezi první česká města, která se k tomuto projektu přihlásila.

