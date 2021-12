Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | daffodildred / Shutterstock

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Platnost certifikátu biopotraviny nebo bioproduktu se možná prodlouží. Zároveň by se mohla zvýšit horní hranice peněžité pokuty za klamání spotřebitele v souvislosti s prodejem výrobků označených tak, že pocházejí z ekologického zemědělství. Změny předpokládá vládní novela , která reaguje na nové evropské předpisy. Předlohu začne projednávat Sněmovna na některé z příštích schůzí.

Certifikát biopotraviny nebo bioproduktu bude moci platit podle novely až 26 měsíců místo nynějších nejvýše 15 měsíců. Změna souvisí podle zdůvodnění s tím, že evropské nařízení prodlužuje lhůtu mezi kontrolami dodržování pravidel ekologické produkce až na dva roky. Nyní se musejí konat každý rok.

Za klamání spotřebitelů by podnikatelům hrozila podle předlohy až dvoumilionová pokuta, nyní činí horní hranice jeden milion korun. V letech 2018 a 2019 úřady pokutovaly podle zdůvodnění vždy pět takových přestupků, nejvyšší sankce představovala 20.000 korun. "Ve většině případů se jednalo o prodej prostřednictvím internetu," stojí v důvodové zprávě. Předloha zavádí také nový přestupek se stejnou sazbou až dva miliony korun. Míří na podnikatele, kteří by uváděli bioprodukty do oběhu, aniž by byli registrováni v systému ekologického zemědělství.

Novela na základě nových evropských předpisů uzákoní zřízení elektronické databáze, která umožní podnikatelům v ekologickém zemědělství nabízet ekologicky chovaná zvířata. Nyní se registr vztahuje podle českého zákona jen na osivo a na rozmnožovací materiál rostlin.

reklama