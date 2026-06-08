Plzeň zkusí chránit před bobry vybrané stromy u řek repelentním nátěrem
Podle webu Záchranné programy, provozovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, odborníci odhadli, že na území ČR bylo k 1. červenci 2020 zhruba 15 000 bobrů. Nejpočetnější populace je podle těchto údajů právě v Plzeňském kraji, kde matematické modely odhadovaly před šesti lety asi 3160 jedinců.
Bobr evropský je podle Svobodové Kaiferové důležitým tvůrcem vodních a mokřadních biotopů. Svou činností přispívá ke zvyšování biodiverzity, zadržování vody v krajině a zlepšování stavu vodních ekosystémů. V některých lokalitách ale může intenzivně poškozovat stromy, zejména v místech s převažujícími listnatými porosty. Na to právě reaguje plzeňský projekt zaměřený především na ochranu vzrostlých stromů, které mají v okolí vodních toků významnou stabilizační, ekologickou a krajinotvornou funkci.
"Ochrana se soustředí pouze na nejvýznamnější stromy, zatímco ostatní, především mladší dřeviny, budou ponechány přirozené aktivitě bobra, která je považována za důležitou součást fungování říčních ekosystémů a přispívá k jejich přirozené dynamice," uvedla Svobodová Kaiferová.
Speciální nátěry jsou tak nejšetrnější řešení, které důležité stromy chrání a přitom neomezuje pohyb bobrů ani nezasahuje do jejich přirozeného chování. "Cílem je nalézt rovnováhu mezi ochranou významných dřevin a zachováním přirozených procesů v krajině," dodala Svobodová Kaiferová.
"Na nátěrech začínají pracovat tři firmy, během měsíce by měla být tato první lokalita hotová a půjdeme na další úseky ve městě. Všechny tři firmy pracují najednou, ale každá na jiném úseku řeky. Součástí projektu bude také průběžné sledování účinnosti navržených opatření a vyhodnocování jejich přínosu," uvedl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Upozornil, že červené kříže na stromech v této lokalitě neznamenají, že je strom určen k pokácení, ale že bude jako významný strom natřený repelentním nátěrem pro snížení atraktivity pro bobry.
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