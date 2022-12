Plzeňská zoo připravila na Štědrý den dopolední program pro celé rodiny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Plzeň / facebook.com Plzeňská zoologická zahrada otevřela 23.4.2019 novou expozici, která přibližuje živočišná společenstva obývající starý strom. Kolem letitého rozložitého dubu, rostoucího v prudkém svahu, vyrobila z akátového dřeva ve výšce 6,5 metru stromový dům.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Plzeňská zoo připravila na Štědrý den bohatý dopolední program pro rodiny. Návštěvníci při něm mohou přinést pochoutky pro zvířata do jesliček, a to zeleninu, jablka, jižní plody, ořechy nebo piškoty. Do zoo se lidé chodí pravidelně setkávat u skleničky svařeného vína s příbuznými a známými, řekl ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.

Zoo letos nabídne vánoční naučnou stezku od hlavní pokladny v ulicích Pod Vinicemi k Tropickému pavilonu. "Chybět nebude ani oblíbené chytání zlaté rybky, jež nešetří dárky. Děti tak nemusí čekat až na dárky pod vánočním stromkem, ale mohou se jich dočkat, byť v symbolické podobě, už před obědem. Zlatá rybka nebude živá, ale její chytání v kádi s vodou bude opravdové," řekl.

Při procházce po zoologické a botanické zahradě uvidí návštěvníci ve výbězích nebo pavilonech všechna zvířata s výjimkou medvědů, kteří se uložili k zimnímu spánku. Z chovatelských důvodů se letos neuskuteční populární Vánoce u šimpanzů. "První Vánoce ve zrekonstruovaných výbězích prožívají lvi berberští a plameňáci růžoví," řekl mluvčí.

Sváteční dopolední rodinný program přichystala zoo i na poslední den roku, kdy kolem 13:00 symbolicky uvítá letošního posledního návštěvníka. "Jeho číslo bude určitě vyšší než 500 000. Ale jak vysoko překročí půlmilionovou laťku, to rozhodnou až příští dny," dodal Vobruba.

Půlmiliontého návštěvníka přivítala plzeňská zoo už 16. prosince. Bylo to podruhé za 96 let existence druhé nejstarší zoo v ČR, kdy přišlo za rok přes půl milionu lidí, v roce 2019 jich bylo 504.984. Po uplynulých dvou slabších letech, ovlivněných pandemií covidu, kdy musela na čas zavřít, má letos šanci na návštěvnický rekord. Zoo Plzeň je pátá nejnavštěvovanější zoo v Česku a dlouhodobě se řadí mezi 15 předních turistických cílů v zemi. Na začátku roku chovala 7044 zvířat v 1172 druzích.

Zoo podle Vobruby nikdy nezavírá, pouze 24. a 31. prosince zkracuje provozní dobu.

reklama