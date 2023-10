Po magistrále projde pochod aktivistů za snížení rychlosti, happening nebude

Jirka Černý 2.10.2023 18:18

Tohle je o ničem, musíte požadovat snížení alespoň na 10 kilometrů v hodině, já se v klidu místo pětkrát za šichtu projedu do centra jen jednou a bude to opravdu pohodový den. Jo abych nezapomněl beru stále stejně na hodinu a technika také něco vyjde, takže vás to pražané vyjde trochu dráž, asi tak několikanásobek, ale to snad pro ovzduší a bezpečnost uděláte. Tedy ty emise jsou při pomalé jízdě větší, ale to je na vás moc složité a nebudu vás tím zatěžovat.

