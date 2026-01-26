Podíl rychlodobíječek pro elektromobily je v Česku vyšší než v EU
"Česko má zároveň nadprůměrný podíl dobíjecích bodů se středním výkonem 50 až 150 kilowattů. Do této kategorie spadá 18,3 procenta veřejných dobíječek, zatímco průměr EU dosahuje 6,1 procenta. Čeští řidiči mají v současnosti k dispozici téměř tisíc veřejných dobíjecích bodů s velmi vysokým výkonem nad 150 kilowattů, které tvoří 12,8 procenta infrastruktury. To je vyšší podíl než průměr v zemích EU, kde činí 11,1 procenta," uvedl ředitel CDV Jindřich Frič.
Na rozdíl od benzinových stanic představují veřejné dobíječky elektromobilů pro majitele těchto aut záložní variantu. Loňský průzkum CDV ukázal, že většinu elektromobilů lidé dobíjejí buďto doma nebo v zaměstnání.
Tři největší provozovatelé veřejných dobíjecích stanic dodali prostřednictvím svých stanic přibližně 33 GWh elektřiny z certifikovaných obnovitelných zdrojů, což představuje výrazný meziroční nárůst oproti zhruba 21 GWh v předchozím roce.
Celkový počet elektromobilů na českých silnicích loni dosáhl téměř 58 000, pouze za loňský rok jich přibylo 21 000.
