Podnik na Litoměřicku uzavřel kontrakt na dodávku zařízení pro výrobu zeleného vodíku

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Wikimedia Commons Molekuly vodíku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Česká strojírenská firma 2 JCP z Račic u Štětí na Litoměřicku podepsala kontrakt s německým koncernem Siemens Energy na dodávku tří průmyslových elektrolyzérů, tedy zařízení pro výrobu zeleného vodíku, za 100 milionů korun. Firma plánuje jejich sériovou výrobu, uvedla za společnost Petra Kubíčková.

Zařízení budou sloužit v Dánsku, kde vzniká první velkokapacitní komerční zařízení na výrobu tzv. zeleného metanolu. Mimo jiné se v něm bude vyrábět palivo pro první e-metanolovou flotilu na světě, na moře ji chce vypustit přepravce kontejnerů Maersk.

Elektrolyzéry by měly račický závod opustit v příštím roce, firma si od kontraktu slibuje zahájení sériové výroby. "Stali jsme se tak strategickým dodavatelem Siemensu a v horizontu dvou až tří let bychom pro ně mohli začít sériově vyrábět až 50 takových zařízení, což pro nás představuje potenciál zhruba dvou miliard korun ročně. V Račicích proto postavíme novou výrobní halu a v závodě v Třebíči chystáme rekonstrukci hal, abychom dokázali zakázky Siemens Energy pokrýt," řekl obchodní ředitel podniku Jan Pačes.

Zařízení dokáže produkovat až 300 kilogramů zeleného vodíku za hodinu. Siemens Energy na vývoji technologie pracoval od roku 2011, čeští strojaři se podíleli i na designu zařízení. Postup klíčového procesu chemické elektrolýzy nadále drží Siemens, který pro sériovou výrobu jader elektrolyzéru v Berlíně buduje velkou továrnu. Výroba a kompletace zařízení okolo jádra bude v Račicích, což Siemens poptával už v roce 2020.

Společnost 2 JCP se sídlem v Račicích vznikla v roce 1992. Je globálním dodavatelem zařízení pro plynové turbíny, podmořských systémů a tlakových potrubí, potravinářských a obalových konstrukcí. Své produkty a služby dodává do 50 zemí po celém světě, má také inženýrské kanceláře a výrobní závody v Severní Americe, po Evropě a v Asii. Společnost 2 JCP patří do portfolia české investiční společnosti Jet Investment, která se již 25 let specializuje na investice do průmyslových společností. Vodíkový byznys by se měl stát těžištěm jejich dalších akvizicí.

reklama