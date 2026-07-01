Poláci v noci odstavují největší rypadlo v dole Turów, aby snížili hluk v Česku
Odstavení rypadla v nočních hodinách je podle Půty pro firmu levnějším opatřením, než kdyby měla investovat do protihlukových stěn nebo valů. "Společnost PGE zároveň v současné době testuje své vlastní monitorovací systémy pro kontrolu hluku, cílem je zřejmě snížit hlukovou zátěž i v sousední Bogatyni," dodal hejtman. Na české straně zajišťuje sledování hluku Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, loni dělal pět týdenních měření, letos v monitoringu pokračuje.
Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE tam plánuje těžit až do roku 2044 a důl chce rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatele na české straně by měl před hlukem a prachem z dolu chránit val osázený zelení. Odtoku vody z českého území brání podzemní bariéra. Opatření podle Půty fungují, hladiny podzemních vod přestaly podle měření klesat, čidla neodhalila ani žádné poklesy země.
Monitoring dopadů těžby na české území je součástí dohody o řešení vlivu těžby, kterou premiéři Česka a Polska podepsali v únoru 2022. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za způsobené škody 45 milionů eur (v přepočtu 1,1 miliardy Kč), z toho 35 milionů eur (849 milionů Kč) šlo na účet Libereckého kraje do Fondu Turów na opatření, která mají v příhraničí zajistit pitnou vodu. Podle organizací Greenpeace, Bund Sachsen a místního Sousedského spolku Uhelná je ale vyjednaná dohoda nedostatečná.
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