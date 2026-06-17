Policie pátrá po sprejerech, kteří poničili několik míst v Českém ráji
17.6.2026 12:54 | TURNOV (ČTK)
Ilustrační foto
Foto | Vadim Fomenok / Unsplash
Podle zjištění policie sprejeři poškodili několik míst v Českém ráji minulý týden mezi středou 10. června a pátkem 12. června. Případem se zabývají pro přečin poškození cizí věci formou sprejerství. "Odstraňování čmáranic z pískovcových masivů se pravděpodobně neobejde bez nepříznivých následků na přírodě v podobě narušení tamního mikrobiotopu," dodala Baláková.
Zatím neznámí sprejeři posprejovali modrou barvou na Dětské naučné stezce Sedmihorky pískovcové schody u Josefova pramenu včetně zídky. Černou barvu někdo nastříkal na dva skalní bloky v části skalního města Hruboskalsko zvané Markův kout. "Kromě toho ještě nechali svůj podpis i na mostku přes říčku Libuňku poblíž naučné stezky v Sedmihorkách," dodala mluvčí policie.
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