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Policie pátrá po sprejerech, kteří poničili několik míst v Českém ráji

17.6.2026 12:54 | TURNOV (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Foto | Vadim Fomenok / Unsplash
Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden poškodili několik míst v Českém ráji. V chráněné krajinné oblasti nastříkali barvu na pískovcové schody a zídku na dětské naučné stezce v Sedmihorkách a také na skalní bloky skalního města Hruboskalsko. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Ivana Baláková. O pomoc při pátráních po sprejerech žádá policie veřejnost.
 
"Můžete-li k jejich dopadení přispět svými informacemi, kontaktujte prosím linku 158. Je možné, že vandaly někdo při jejich řádění zahlédl a nebo pozná jejich ’rukopis’," uvedla Baláková.

Podle zjištění policie sprejeři poškodili několik míst v Českém ráji minulý týden mezi středou 10. června a pátkem 12. června. Případem se zabývají pro přečin poškození cizí věci formou sprejerství. "Odstraňování čmáranic z pískovcových masivů se pravděpodobně neobejde bez nepříznivých následků na přírodě v podobě narušení tamního mikrobiotopu," dodala Baláková.

Zatím neznámí sprejeři posprejovali modrou barvou na Dětské naučné stezce Sedmihorky pískovcové schody u Josefova pramenu včetně zídky. Černou barvu někdo nastříkal na dva skalní bloky v části skalního města Hruboskalsko zvané Markův kout. "Kromě toho ještě nechali svůj podpis i na mostku přes říčku Libuňku poblíž naučné stezky v Sedmihorkách," dodala mluvčí policie.

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