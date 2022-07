Policie: Ve vyšetřování vzniku požáru v Českém Švýcarsku máme indicie, chybí ale svědectví

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Policie má určité indicie, ale chybí jí konkrétní svědectví, které by objasnilo, co bylo příčinou rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku. Policie bude pátrat po ohniscích požáru, vyšetřování v místě ale může nastat až po uhašení. Policisty nyní zajímají i svědectví lidí, kteří viděli, odkud se nejdříve začal oheň šířit. Novinářům to řekl mluvčí policie v Ústeckém kraji Daniel Vítek.

Při vyšetřování vzniku požáru, který zasáhl 1000 hektarů národního parku České Švýcarsko, se bude policie zajímat o ohniska. Zatím se ale do lokality nemůže dostat. Průzkum, do kterého budou nasazeni i policejní psi, může začít až po dohašení.

Podle Vítka policii zajímají i svědectví lidí, kteří viděli, odkud se oheň začal nejdříve šířit. Pomoci by jim mohly také informace o tom, kde byla na začátku největší intenzita hoření. Na dotaz, zda se jim už nahlásili svědci, Vítek řekl: "My nějaké indicie máme, ale konkrétní svědectví, která by nám dopomohla k objasnění totožnosti nějaké osoby, tak zatím nemáme." Případ policie vyšetřuje pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.

Policie v okolí požáru dohlíží na uzavírky silnic a hlídá místa, odkud byli obyvatelé evakuováni. Podle Vítka zatím policisté nezaznamenali žádný případ krádeží či rabování. U uzavřených silnic policisté žádné zásadní problémy neřešili, lidé podle mluvčího uzavření oblasti akceptují.

Policie ale eviduje jeden případ, kdy se člověk s dronem pokoušel natáčet během leteckého hašení. Policie zná jeho totožnost. "Prověřujeme, zda se nemohl dopustit trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti tím, že používal dron v době, kdy tu létaly vrtulníky," doplnil Vítek.

Kvůli uzavírkám nemohou přes Hřensko na Děčínsku projíždět ani pendleři, kteří dojíždějí za prací v Německu. Důvodem je velký pohyb hasičské techniky. Podle Vítka se na tomto zatím nic nemění.

Rozsáhlý požár likvidují hasiči od neděle. Z ohrožených vesnic muselo odejít kolem 450 lidí, část z nich byli turisté. Dnes je nasazeno asi 450 hasičů, pomáhá také sedm vrtulníků a čtyři letadla.

