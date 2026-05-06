Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku pro obecné ohrožení z nedbalosti

6.5.2026 14:17 | CHŘIBSKÁ (ČTK)
Požár lesa v NP České Švýcarsko poblíž Jetřichovic.
Foto | Správa NP České Švýcarsko / MŽP ČR
Kriminalisté ohledávají požářiště v Českém Švýcarsku, kde v sobotu vzplál les. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují, zda mohlo jít o úmysl či nedbalost. Uvedli na webu. S ohledem na to, že dosud není známá výše škody, nelze v tuto chvíli určit, jakou trestní sazbou je viník ohrožen.
 
Předmětem vyšetřování jsou také další okolnosti vzniku požáru. "Určité indicie například k přibližnému místu jeho vzniku již k dispozici máme a všechny získané informace intenzivně prověřujeme. Z taktických důvodů se však k průběhu prověřování ani k dosud zjištěným skutečnostem nemůžeme blíže vyjadřovat, aby nedošlo k ohrožení či zmaření průběhu trestního řízení," uvedla mluvčí děčínské policie Eliška Kubíčková.

Požářiště ohledávají policisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů a kynology se psy vycvičenými na vyhledávání zdrojů hoření.

Na tísňové lince přijali policisté oznámení o stoupajícím dýmu z lesního porostu v prostoru mezi obcemi Jetřichovice, Rynartice a Chřibská na Děčínsku v sobotu krátce před 14:00. Oheň zasáhl jak lesní porost, tak hrabanku a místy se šířil i podzemním systémem kořenů. Postupně se rozšířil, v sobotu odpoledne až na rozlohu zhruba sto hektarů.

Na místě zasahovalo velké množství hasičských jednotek z více krajů a do hasebních prací se zapojily vrtulníky s bambivaky. Policisté zajišťovali bezpečnost v okolí zásahu, regulovali dopravu a uzavírali přístupové komunikace, zejména ve směru od obcí Jetřichovice, Rynartice a Chřibská. Zároveň dohlíželi na dodržování zákazu vstupu do postižené oblasti. O události byla informována i německá strana.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
