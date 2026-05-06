Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku pro obecné ohrožení z nedbalosti
Požářiště ohledávají policisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů a kynology se psy vycvičenými na vyhledávání zdrojů hoření.
Na tísňové lince přijali policisté oznámení o stoupajícím dýmu z lesního porostu v prostoru mezi obcemi Jetřichovice, Rynartice a Chřibská na Děčínsku v sobotu krátce před 14:00. Oheň zasáhl jak lesní porost, tak hrabanku a místy se šířil i podzemním systémem kořenů. Postupně se rozšířil, v sobotu odpoledne až na rozlohu zhruba sto hektarů.
Na místě zasahovalo velké množství hasičských jednotek z více krajů a do hasebních prací se zapojily vrtulníky s bambivaky. Policisté zajišťovali bezpečnost v okolí zásahu, regulovali dopravu a uzavírali přístupové komunikace, zejména ve směru od obcí Jetřichovice, Rynartice a Chřibská. Zároveň dohlíželi na dodržování zákazu vstupu do postižené oblasti. O události byla informována i německá strana.
