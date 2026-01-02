https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/policiste-obvinili-byvaleho-poslance-kobzu-ze-zanedbani-pece-o-zvire
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Policisté obvinili bývalého poslance Kobzu ze zanedbání péče o zvíře

2.1.2026 11:51 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Středočeští kriminalisté obvinili v prosinci bývalého poslance SPD Jiřího Kobzu ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, sdělila České televizi (ČT) mluvčí policie pro Středočeský kraj Barbora Schneeweissová. Kobza podle policie nechal uhynout dva psy v zavřeném rodinném automobilu. Bývalý poslanec, který letos do Sněmovny kandidoval za hnutí Stačilo!, dříve uvedl, že šlo o smutnou událost, která ho dosud trápí. V případě odsouzení by mu hrozilo až půl roku vězení.
 
Na případ v září upozornil server Seznam Zprávy, policisté se podle Schneeweissové začali případem zabývat z úřední moci, protože neobdrželi žádné oznámení. Těla dvou dalmatinů našla podle informací serveru v rodinném vozidle Kobzova bývalá partnerka. "Ta smutná událost se stala před rokem, kdy jsem procházel velmi turbulentní situací v rodině, která se mi díky mojí poslanecké práci rozpadla," sdělil dříve Kobza ČTK.

Uvedl, že při odjezdu z domu zavřel psy do odstaveného auta, aby s ohledem na hárající feny v okolí neutekli. "Bylo příjemné počasí při zatažené obloze. Cestou se mi ale udělalo nevolno, musel jsem zastavit a odpočinout si, a tak jsem byl pryč déle, než jsem počítal. Během mé nepřítomnosti se ale obloha protrhala a vysvitlo slunce," popsal Kobza. Uvedl, že ho událost velice trápí, ohradil se proti jejímu zneužívání pro politické cíle.

Středočeský zastupitel Kobza opustil SPD v červnu, o pokračování ve Sněmovně usiloval ze středočeské kandidátky Stačilo! Hnutí však zůstalo pod potřebnou pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory Parlamentu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Marek Nowocień Wikipedia Soud potvrdil pokutu za nelegální odběr vody firmě Toma poslance Ševčíka Psi v útulku Foto: Depositphotos Veterináři s policisty odebrali problematické chovatelce z Tachovska 57 zvířat Vltavín Foto: Craig Elliott Flickr Jihočeská policie přistihla od července 45 lidí, kteří nelegálně těžili vltavíny

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist