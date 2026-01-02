Policisté obvinili bývalého poslance Kobzu ze zanedbání péče o zvíře
2.1.2026 11:51 (ČTK)
Uvedl, že při odjezdu z domu zavřel psy do odstaveného auta, aby s ohledem na hárající feny v okolí neutekli. "Bylo příjemné počasí při zatažené obloze. Cestou se mi ale udělalo nevolno, musel jsem zastavit a odpočinout si, a tak jsem byl pryč déle, než jsem počítal. Během mé nepřítomnosti se ale obloha protrhala a vysvitlo slunce," popsal Kobza. Uvedl, že ho událost velice trápí, ohradil se proti jejímu zneužívání pro politické cíle.
Středočeský zastupitel Kobza opustil SPD v červnu, o pokračování ve Sněmovně usiloval ze středočeské kandidátky Stačilo! Hnutí však zůstalo pod potřebnou pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory Parlamentu.
