Politici v Sydney se rozhádali kvůli plánu na ochranu koalů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | albagloria5 / Flickr Nová pravidla na ochranu koal mají zjednodušit mapování výskytu koalů a stanovování zón na jejich ochranu. Podle představitele jedné z koaličních stran by ale výrazně zasáhla do práv vlastníků pozemků.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Plán na ochranu koalů vyvolal roztržku mezi politiky v australském velkoměstě Sydney. Jedna z koaličních stran podle ní pohrozila odchodem z vlády nejlidnatějšího australského státu Nový Jižní Wales, jehož je Sydney metropolí. V této oblasti hrozí koalům kvůli zničujícím požárům z loňského roku vyhynutí.

Před možným odchodem z koalice varoval místopředseda vlády John Barilaro, jehož Národní strana Austrálie má své volební těžiště na venkově. Podle Barilara nová legislativa na ochranu koalů medvídkovitých by výrazně zasáhla do práv vlastníků pozemků. Podle deníku The Sydney Morning Herald ale hlavní důvod vládní krize spočívá v pocitu, že Liberální strana, největší síla vládní koalice, přehlíží obyvatele venkova.

Premiérka Gladys Berejiklianová z Liberální strany svého zástupce vyzvala, aby oznámil jasnou podporu jejímu kabinetu. Barilaro, který podle místního tisku v minulosti vyhrožoval odchodem z vlády už několikrát, se nakonec s premiérkou sešel. Oba politici vydali krátké prohlášení, ve kterém projevili vůli pokračovat ve společném vládním angažmá. Před spolustraníky Barilaro bez konkrétnějších detailů uvedl, že získal od premiérky ústupky. Tím také byla zřejmě zažehnána vládní krize, kterou média překřtila na "válku o koaly".

Vláda Nového Jižního Walesu na začátku letošního roku připravila nový plán na ochranu koalů medvídkovitých, které velice postihly masivní požáry z podzimu loňského roku. Nová pravidla mají zjednodušit mapování výskytu koalů a stanovování zón na jejich ochranu. Nová legislativa má nahradit zákon z roku 1995, který podle ekologů nezabránil postupnému poklesu počtu tohoto druhu. Požáry podle vyšetřovací zprávy parlamentu zahubily zhruba 5000 koalů a poničily zhruba čtvrtinu jejich přirozeného prostředí. Podle těchto závěrů koalám hrozí v Novém Jižním Walesu vyhynutí.

Ničivá a výjimečně dlouhá sezona požárů si v Austrálii od září 2019 do konce ledna 2020 vyžádala nejméně 34 lidských životů a podle odhadů zahubila až 1,5 miliardy zvířat. Živel zničil přes 3000 domů a do začátku března 2020 shořelo asi 186 000 kilometrů čtverečních porostu, což odpovídá více než dvojnásobku rozlohy České republiky.

reklama