https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/polske-mesto-kvuli-utoku-hackeru-malem-prislo-o-vodu-uvedl-ministr
Polské město kvůli útoku hackerů málem přišlo o vodu, uvedl ministr

14.8.2025 21:32 | VARŠAVA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Polským úřadům se ve středu na poslední chvíli podařilo zneškodnit útok hackerů, který by jedno z velkých měst zanechal bez vody, uvedl místopředseda polské vlády a ministr digitalizace Krzysztof Gawkowski. Polská média v této souvislosti připomínají předchozí ministrovo vyjádření, že Rusko vede proti Polsku kybernetickou válku, ale 99 procent útoků se daří zneškodnit.
 
"Na poslední chvíli, když útok začínal, se naše služby o něm dozvěděly, a tak jsme vše odpojili. Útoku se podařilo zabránit," řekl ministr serveru Onet. "Nechci hovořit, o jaké jde město, abych nevyvolal emoce mezi lidmi," dodal.

Útoky hackerů na polskou infrastrukturu zesílily po ruském útoku na Ukrajinu v únoru 2022. Gadkowski letos v dubnu hovořil o 60 000 až 70 000 útocích měsíčně. "Od počátku roku ruské útoky rostou, je jich každým dnem více," řekl.

Mluvčí polské prokuratury Przemyslaw Nowak ve středu upozornil i na nárůst záškodnických diverzních akcí, podnikaných na zakázku ruské rozvědky nejen v Polsku, ale také v Česku a Litvě, napsal Onet. Ve středu polská prokuratura obvinila šestičlennou skupinu - tří Poláků a tří Bělorusů - ze žhářských útoků spáchaných v loňském roce.

