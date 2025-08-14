Polské město kvůli útoku hackerů málem přišlo o vodu, uvedl ministr
14.8.2025 21:32 | VARŠAVA (ČTK)
Útoky hackerů na polskou infrastrukturu zesílily po ruském útoku na Ukrajinu v únoru 2022. Gadkowski letos v dubnu hovořil o 60 000 až 70 000 útocích měsíčně. "Od počátku roku ruské útoky rostou, je jich každým dnem více," řekl.
Mluvčí polské prokuratury Przemyslaw Nowak ve středu upozornil i na nárůst záškodnických diverzních akcí, podnikaných na zakázku ruské rozvědky nejen v Polsku, ale také v Česku a Litvě, napsal Onet. Ve středu polská prokuratura obvinila šestičlennou skupinu - tří Poláků a tří Bělorusů - ze žhářských útoků spáchaných v loňském roce.
