Řeku v Severní Makedonii po vydatných deštích zaplnily odpadky
"Obrovské množství odpadu, plastových lahví, sáčků a různého jiného smetí dnes 'teče' po řece Vardar ve Skopje, jako by všechny černé skládky z okolí skončily v jejích vodách," napsal deník Slobodan Pečat.
Server Racin.mk píše o "hanbě pro Skopje" a upozorňuje, že ekologická pohroma zasáhla metropoli uprostřed volební kampaně před komunálními volbami, v níž se kandidáti na starostu předhánějí v tom, kdo rychleji vyčistí ulice města a vrátí mu "čistý vzhled".
S problémy spojenými s nakládáním s odpady se potýkají všechny země západního Balkánu. V regionu chybí spalovny a skládky, často nelegální, nebývají dostatečně zajištěny před vzestupem vodní hladiny, zdraví obyvatel ohrožují také průsaky jedovatých látek ze sládek do spodních vod. Například v roce 2021 se předhradní nádrž v sousedním Srbsku téměř celá naplnila odpadky tak, že nebyla vidět vodní hladina.
reklama