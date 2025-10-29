https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reku-v-severni-makedonii-po-vydatnych-destich-zaplnily-odpadky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Řeku v Severní Makedonii po vydatných deštích zaplnily odpadky

29.10.2025 01:04 | SKOPJE (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | tkremmel / pixabay.com
Severní Makedonie se potýká se záplavou odpadků, které po vydatných deštích spláchla řeka Vardar z nelegálních skládek na jejích březích. Množství plastových obalů se hromadí i v hlavním městě Skopje, uvedla místní média.
 
Server 24chasa.mk zveřejnil video, na němž jsou vidět tisíce plastových láhví plujících po hladině Vardaru poblíž obce Kopance. Ta leží západně od Skopje, proti proudu severomakedonské "národní" řeky Vardar. Server si stěžuje, že žádná z příslušných institucí nekoná, aby opakovanému splachování odpadků do řeky zamezila.

"Obrovské množství odpadu, plastových lahví, sáčků a různého jiného smetí dnes 'teče' po řece Vardar ve Skopje, jako by všechny černé skládky z okolí skončily v jejích vodách," napsal deník Slobodan Pečat.

Server Racin.mk píše o "hanbě pro Skopje" a upozorňuje, že ekologická pohroma zasáhla metropoli uprostřed volební kampaně před komunálními volbami, v níž se kandidáti na starostu předhánějí v tom, kdo rychleji vyčistí ulice města a vrátí mu "čistý vzhled".

S problémy spojenými s nakládáním s odpady se potýkají všechny země západního Balkánu. V regionu chybí spalovny a skládky, často nelegální, nebývají dostatečně zajištěny před vzestupem vodní hladiny, zdraví obyvatel ohrožují také průsaky jedovatých látek ze sládek do spodních vod. Například v roce 2021 se předhradní nádrž v sousedním Srbsku téměř celá naplnila odpadky tak, že nebyla vidět vodní hladina.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
