Na východě Polska zubr napadl turistu, který se k němu až moc přiblížil
31.10.2025 12:03 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ThomasLendt / Wikimedia Commons
Národní park připomněl, že zubr je velké, silné a rychlé zvíře. Pokud lidé nerespektují, že potřebuje dostatečný odstup, může se chovat agresivně. Od zubra je nutné se zdržovat ve vzdálenosti alespoň 50 metrů. Správa parku také vyzvala místní obyvatele, aby se zubry ani jiná divoce žijící zvířata nesnažili lákat ke svým obydlím na krmivo. Zvířatům to podle ní nepomůže a je to i nebezpečné pro lidi.
V Polsku podle údajů ze začátku dubna žilo 3060 zubrů, což bylo nejvíce na světě. Asi 200 zvířat bylo v uzavřených chovech. Tento zástupce rodu bizon byl ještě před 100 lety na pokraji vyhynutí, v posledních letech se ale jeho populace zvětšuje. Například od loňského do letošního roku v Polsku přibylo 240 zubrů.
JŠ
Jan Šimůnek31.10.2025 12:30
Kdyby hlupáci četli lovecké romány, cestopisy a podobnou literaturu, tak by museli vědět, že velcí býložravci jsou nebezpečnější než většina šelem.Odpovědět