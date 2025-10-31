https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-vychode-polska-zubr-napadl-turistu-ktery-se-k-nemu-az-moc-priblizil
Na východě Polska zubr napadl turistu, který se k němu až moc přiblížil

31.10.2025 12:03 (ČTK)
Diskuse: 1
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ThomasLendt / Wikimedia Commons
Nedaleko Bělověžského národního parku na východě Polska zubr napadl turistu, který se ke zvířeti až moc přiblížil. Na facebooku o tom ve čtvrtek informovala správa národního parku. Zároveň znovu vyzvala milovníky přírody, aby udržovali od zubrů bezpečný odstup.
 
Incident se stal ve čtvrtek v obci Teremiski, asi dva kilometry od hranice parku. V příspěvku se píše, že skupina lidí se přiblížila na velmi malou vzdálenost k samci zubra. Ten pak napadl jednoho člověka, který ho chtěl vyfotografovat. Záchranáři turistu převezli do nemocnice.

Národní park připomněl, že zubr je velké, silné a rychlé zvíře. Pokud lidé nerespektují, že potřebuje dostatečný odstup, může se chovat agresivně. Od zubra je nutné se zdržovat ve vzdálenosti alespoň 50 metrů. Správa parku také vyzvala místní obyvatele, aby se zubry ani jiná divoce žijící zvířata nesnažili lákat ke svým obydlím na krmivo. Zvířatům to podle ní nepomůže a je to i nebezpečné pro lidi.

V Polsku podle údajů ze začátku dubna žilo 3060 zubrů, což bylo nejvíce na světě. Asi 200 zvířat bylo v uzavřených chovech. Tento zástupce rodu bizon byl ještě před 100 lety na pokraji vyhynutí, v posledních letech se ale jeho populace zvětšuje. Například od loňského do letošního roku v Polsku přibylo 240 zubrů.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Jan Šimůnek

31.10.2025 12:30
Kdyby hlupáci četli lovecké romány, cestopisy a podobnou literaturu, tak by museli vědět, že velcí býložravci jsou nebezpečnější než většina šelem.
