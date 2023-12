Poplatky za svoz odpadu by měli platit spotřebitelé, ne obce, uvedl Hladík

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Dnešní náklad na svoz a likvidaci odpadu je podle něj zhruba 1400 korun ročně, průměrný roční poplatek je přitom zhruba 700 korun na obyvatele. Druhou polovinu nákladu tak hradí obce z vlastního rozpočtu.

Poplatky za svoz komunálního odpadu je třeba převést na konkrétní spotřebitele, nikoliv ho nechat na rozpočtu obcí. Současný poplatek za svoz totiž neodpovídá nákladům, které na ně samotná obec vynaloží. K zefektivnění systému recyklace by měly přispět zálohovací poplatky za PET lahve, plechovky a později také za textil, které je součástí projednávané novely zákona. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). O kolik by se ale snížil poplatek občana a obcí, kteří spotřebovávají těchto materiálů méně, zatím nejde určit, uvedl.

"Jedná se o změnu celkového uvažování. Platit by měl ten, kdo daný materiál nakupuje, ne ten kdo ho spotřebovává méně. Důležité ale dále je, aby se tento materiál dal efektivně separoval, například i za pomocí moderních technologií. Čím více materiálu poputuje jiným tokem, než přes směsný odpad, tím méně by obec a obyvatel měli zaplatit," řekl Hladík.

Spočítat o kolik méně by obyvatelé při efektivnějším sběru a recyklaci zaplatili ale zatím podle něj nelze. Více než polovina všech odpadů totiž končí v černých popelnicích, a proto ministerstvo životního prostředí (MŽP) podle Hladíka dlouhodobě prosazuje efektivnější sběr a recyklaci. Lepších výsledků ale bude možno dosáhnout až za mnoho let, uvedl ministr. Dnešní náklad na svoz a likvidaci odpadu je podle něj zhruba 1400 korun ročně, průměrný roční poplatek je přitom zhruba 700 korun na obyvatele. Druhou polovinu nákladu tak hradí obce z vlastního rozpočtu.

Systém zálohování PET lahví a plechovek by mohl začít fungovat v polovině roku 2025. Celkem by mělo vzniknout zhruba 11 000 sběrných míst, lidé by mohli PET lahve a plechovky vracet kromě obchodů i na čerpacích stanicích a prostřednictvím internetových obchodů. Na tyto obaly navrhuje ministerstvo zálohu čtyři koruny, tedy o korunu více než na skleněné lahve. Novela upravuje také odpad, jehož recyklace a svoz se dosud nezpoplatňoval, jako jsou například reklamní letáky. Plán na zefektivnění textilu by měl být součástí projednávaného uplatnění evropské směrnice o nakládání s odpadem a do zákona o obalech bude vložena po jeho schválení.

Některé velké řetězce jako Lidl, Kaufland nebo Rohlík.cz už tento systém podle Hladíka dobrovolně testují. Proti zavedení zálohování PET lahví a plechovek se ale postavila například Asociace českého tradičního obchodu, která zastupuje mimo jiné prodejny jako je COOP nebo Eso Market. Považuje zavedení systému za příliš drahé. Podle analýzy Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), které si nechal zpracovat Svaz obchodu a cestovního ruchu, by investiční náklady na zavedení systému mohly přesáhnou 5,2 miliardy korun. Roční provoz efektivně nastaveného systému by stál 1,4 miliardy korun. Analýza ale počítala se zapojením obchodů do systému od 200 metrů čtverečních, zatímco MŽP počítá s obchody a čerpacími stanicemi od 50 metrů čtverečních.

