Populace tygrů v Nepálu se za poslední čtyři roky zvýšila zhruba o pětinu
Sčítání trvalo od loňského prosince do letošního července na více než 7300 kilometrech čtverečních v jižní části Nepálu. Odborníci rozmístili přes 3600 fotopastí a jednotlivé tygry následně rozlišovali podle jedinečné kresby pruhů v srsti.
Nepál je považován za příklad úspěšné ochrany tygrů, jejichž stavy v minulosti ohrožovalo odlesňování a pytláctví, tvrdí AFP. Země se v roce 2010 spolu s 12 dalšími státy zavázala zdvojnásobit populaci tygrů do roku 2022. Tento cíl Nepál splnil jako první, když počet tygrů vzrostl z přibližně 121 jedinců v roce 2009 na 355 v roce 2022.
Úspěšná ochrana ale podle odborníků přináší i větší riziko konfliktů mezi lidmi a šelmami. Vládní údaje uvádějí, že v letech 2019 až 2023 při útocích tygrů zahynulo nejméně 38 lidí. Zástupci místních komunit proto vyzývají vládu, aby vedle ochrany ohrožených zvířat více investovala také do opatření na ochranu obyvatel žijících v blízkosti jejich přirozeného prostředí.
Na začátku 20. století se ve volné přírodě podle odhadů pohybovalo více než 100 000 tygrů. Jejich počet do roku 2010 klesl asi na 3200, v posledních letech se však díky intenzivnější ochraně v některých částech Asie opět zvyšuje.
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