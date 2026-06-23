Na subantarktických ostrovech uhynulo 13 000 mláďat rypoušů na ptačí chřipku
Epidemie nejvíce postihla mláďata rypoušů sloních, uvedli vědci z australského antarktického programu. V některých rypouších koloniích uhynulo až 97 procent mláďat.
Při pozemních a leteckých průzkumech provedených v říjnu 2025 a lednu 2026 bylo napočítáno 13 300 uhynulých mláďat rypoušů sloních.
"Tyto případy ptačí chřipky typu H5 na Heardově ostrově a McDonaldových ostrovech představují její první potvrzený výskyt na australském zámořském území a svědčí o pokračujícím šíření viru směrem na východ," uvedla bioložka Julie McInnesová.
Vědci se domnívají, že virus byl pravděpodobně zavlečen v srpnu 2025 infikovanými volně žijícími zvířaty, která sem dorazila z Crozetových ostrovů, francouzského subantarktického souostroví ležícího přibližně 1500 kilometrů severozápadně.
Lidmi neobydlený Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy se nečekaně dostaly na titulní stránky novin, když byly v dubnu 2025 zařazeny na seznam území, na která se vztahují mezinárodní cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Na ostrovech ležících 4000 kilometrů jihozápadně od australské pevniny zůstává nedotčené přírodní prostředí; vstup je tam povolen pouze se souhlasem australské vlády.
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