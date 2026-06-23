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Na subantarktických ostrovech uhynulo 13 000 mláďat rypoušů na ptačí chřipku

23.6.2026 00:23 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Brendan Ryan / Flickr
Patogenní kmen ptačí chřipky zabil více než 13 000 mláďat rypoušů sloních. Vir nakazil jejich kolonie na subantarktických sopečných ostrovech, oznámili australští vědci, které citovala agentura AFP. Výzkumníci objevili Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy poseté mrtvými těly rypoušů v říjnu 2025, když připluli na vědeckou misi do této oblasti v jižní části Indického oceánu.
 
Genetické analýzy potvrdily, že rypouše, tučňáky a ptáky žijící na těchto skalnatých ostrůvcích usmrtil nakažlivý kmen ptačí chřipky H5. Jde o první výskyt tohoto viru na jednom z australských zámořských území.

Epidemie nejvíce postihla mláďata rypoušů sloních, uvedli vědci z australského antarktického programu. V některých rypouších koloniích uhynulo až 97 procent mláďat.

Při pozemních a leteckých průzkumech provedených v říjnu 2025 a lednu 2026 bylo napočítáno 13 300 uhynulých mláďat rypoušů sloních.

"Tyto případy ptačí chřipky typu H5 na Heardově ostrově a McDonaldových ostrovech představují její první potvrzený výskyt na australském zámořském území a svědčí o pokračujícím šíření viru směrem na východ," uvedla bioložka Julie McInnesová.

Vědci se domnívají, že virus byl pravděpodobně zavlečen v srpnu 2025 infikovanými volně žijícími zvířaty, která sem dorazila z Crozetových ostrovů, francouzského subantarktického souostroví ležícího přibližně 1500 kilometrů severozápadně.

Lidmi neobydlený Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy se nečekaně dostaly na titulní stránky novin, když byly v dubnu 2025 zařazeny na seznam území, na která se vztahují mezinárodní cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Na ostrovech ležících 4000 kilometrů jihozápadně od australské pevniny zůstává nedotčené přírodní prostředí; vstup je tam povolen pouze se souhlasem australské vlády.

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