Pořadatelé akcí ve Zlínském kraji kvůli vedru zajišťují mlžné brány či pítka
Výstaviště Kroměříž naopak sobotní akci Největší zábava na Moravě zrušilo. "Důvodem jsou očekávané extrémně vysoké teploty a s nimi spojené zvýšené zdravotní riziko. Po pečlivém zvážení všech okolností jsme dospěli k závěru, že konání akce by mohlo ohrozit bezpečnost a zdraví návštěvníků, účinkujících i organizačního týmu. Bezpečnost všech zúčastněných je pro nás prioritou, a proto jsme se rozhodli akci neuskutečnit," uvedlo výstaviště na facebooku.
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje zatím zvýšený počet výjezdů kvůli vedru neeviduje, řekla ČTK její mluvčí Veronika Slaměnová. Podobně je tomu ve zlínské krajské nemocnici. "Prozatím jsme na urgentním příjmu neměli zvýšený počet pacientů s problémy z horka. Uvidíme, co přinese víkend," uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
Hasiči napříč republikou nabádají v těchto horkých dnech lidi k opatrnosti při zacházení s otevřeným ohněm. Posilovat služby v souvislosti s počasím ve Zlínském kraji neplánují. "Je to zajištěné plošným pokrytím kraje, není tam z naší strany nějaký problém. U zásahů je potřeba dodržovat pitný režim, ale to máme taky zajištěné. Jednak se voda vozí v autech, případně se dováží," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů David Martinec.
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, která zajišťuje městskou hromadnou dopravu ve zlínské aglomeraci, reaguje na vedra nasazováním co nejvyššího počtu klimatizovaných vozidel. "Z 47 trolejbusů 31 až 37 klimatizovaných, z 29 autobusů 26 až 29 klimatizovaných. Řidiči dostávají balenou vodu, na konečných mají sociální zázemí a tam také možnost brát si vodu v lednicích," uvedl mluvčí dopravce Zdeněk Dvořák.
Zvířata ve zlínské zoologické zahradě se s vysokými teplotami vyrovnávají bez problémů. V expozicích mají dost stínu, kde se mohou ukrýt. "Naprostou většinu výběhů navíc doplňují potůčky, jezírka, tůňky, ve kterých zvířata najdou příjemné osvěžení. Sloni afričtí nyní tak častěji využívají oblíbené bahniště a rozlehlé jezírko v Karibuni, pár jaguárů včetně roční samičky Mayary několikrát denně zamíří do bazénu ve venkovní expozici," uvedla mluvčí zahrady Romana Mikešová. V některých výbězích jsou rozprašovače vody a mlžné systémy. "Zajistili jsme i dostatečný přísun čerstvé vody pro pitný režim zvířat. Chovatelé častěji mění vodu v miskách, protože ve vedrech se voda rychle ohřeje a kvůli tomu ztrácí svoji hodnotu," uvedla Mikešová. Zahrada se také na příchod veder připravovala, pracovníci například kontrolovali a nastavili klimatizační systémy.
Zoo myslí i na návštěvníky, velká část cest a pěšin je pod korunami stromů. "K dispozici je také množství stinných zákoutí a prvků pro osvěžení, třeba mlžný systém v prostoru hlavního vstupu nebo u expozice rejnoků. Děti pak určitě ocení vodotrysky u sezonního vstupu a také nabídku zmrzliny nejrůznějších příchutí nebo chlazených nápojů," uvedla Mikešová.
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