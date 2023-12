Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ázerbájdžánská vlajka.

Pořadatelem příští konference OSN o změně klimatu COP29 by mohl být Ázerbájdžán. Tamní ministr životního prostředí Muxtar Babayev na konferenci v Dubaji oznámil, že jeho země získala podporu regionu střední a východní Evropy, napsala agentura AFP. Právě v této oblasti se má příští konference konat, dosud ale panovaly nejasnosti, kdo se pořadatelství ujme.

"Jsem rád, že mohu oznámit, že existuje všeobecná shoda ohledně ázerbájdžánské kandidatury na pořádání COP29," uvedl Babayev.

Oficiálně pořadatelství COP29 zatím nikdo nepotvrdil. Cestu ke konferenci v režii Baku otevřel čtvrteční souhlas Arménie. Ázerbájdžán v září během bleskové ofenzivy ovládl oblast Náhorního Karabachu, kterou do té doby obývali převážně Arméni a která byla předmětem dlouhodobých sporů mezi oběma zeměmi.

V pátek svou kandidaturu, jako "projev dobré vůle" stáhlo Bulharsko, píše AFP.

O pořadatelství COP29 se vyjednávalo několik měsíců. V pořadatelství se střídá pět světových regionů podle OSN. Na příští rok připadá hostitelství na střední a východní Evropu, ale Rusko odmítalo konání konference v členské zemi Evropské unie kvůli unijní podpoře Ukrajiny, proti které Rusko vede válku.

Hostitelem letošní konference, která má hledat shodu na dalším postupu v boji proti změnám klimatu, jsou Spojené arabské emiráty. Pokud by COP příští rok hostil Ázerbájdžán, byla by to už druhá pořadatelská země silně závislá na ropě, poznamenává AFP.

